Montescudaio, scuola media chiusa per problemi strutturali: il sindaco scrive a Giani e Nardini per chiedere aiuto alla Regione

Written by admin• 2:31 pm• Attualità, Montescudaio, Pisa

MONTESCUDAIO – Il sindaco Loris Caprai ha inviato una lettera urgente al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora all’istruzione Alessandra Nardini per chiedere supporto in merito alla chiusura della scuola media dell’Istituto Comprensivo Italo Griselli, frequentata da oltre 90 alunni, provenienti anche dai comuni limitrofi di Guardistallo e Casale Marittimo.

Il plesso è stato chiuso il 13 maggio a causa di gravi problemi di staticità emersi dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Pisa, disposto dalla Procura della Repubblica di Livorno nell’ambito di un’indagine su varie attività comunali.

“Una delle decisioni più difficili da quando sono stato eletto – scrive il sindaco Caprai nella lettera – ma necessaria per garantire la sicurezza di studenti, famiglie e docenti.”

La chiusura è stata inizialmente disposta in via temporanea fino al 17 maggio, per consentire verifiche tecniche, ma la situazione appare destinata a una chiusura definitiva del plesso. Per far fronte all’emergenza e garantire la continuità didattica, l’amministrazione comunale ha trovato una soluzione alternativa in poche ore: da lunedì 19 maggio, gli studenti riprenderanno le lezioni presso la scuola di Guardistallo, che dispone di spazi adeguati.

“Un paese senza scuola è destinato a morire. Per questo abbiamo già deciso di affidare la progettazione della nuova scuola media, investendo 180mila euro di fondi comunali”, prosegue Caprai.

Ma per realizzare la nuova struttura, l’amministrazione ha bisogno di un sostegno economico ben più consistente: tra i 3 e i 3,5 milioni di euro, una cifra impossibile da sostenere per un piccolo Comune come Montescudaio.

Nella sua lettera, il sindaco fa appello alla Regione e al progetto di “Toscana diffusa”, chiedendo che la visione di uno sviluppo equilibrato tra centro e aree periferiche si traduca in azioni concrete:

“Aiutateci a dare ai nostri ragazzi una nuova scuola. Aiutateci a ricostruire un presidio di comunità, un centro vitale per la nostra gente.”

Nei prossimi giorni saranno completate le prove tecniche per valutare lo stato dell’attuale edificio scolastico. Intanto, la macchina amministrativa è già al lavoro per progettare un nuovo edificio scolastico e restituire al paese un punto di riferimento essenziale per la vita sociale e culturale.

