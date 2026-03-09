Modifiche al traffico, martedì 10 passaggio gara ciclistica Tirreno-Adriatica sull’Aurelia

Written by Redazione• 6:37 pm• Pisa, Attualità

Mercoledì 11 e giovedì 12 via di Pratale per monitoraggio alberature

PISA – Martedì 9 marzo, a Pisa ci sarà il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatica che transiterà lungo l’Aurelia. Per permettere lo svolgimento della 2^ tappa, l’Aurelia rimarrà chiusa al traffico indicativamente dalle ore 11.00 fino al termine del passaggio dei corridori. La chiusura riguarderà l’intero tratto dell’Aurelia da Madonna dell’Acqua fino al Ponte sullo Scolmatore (incrocio via Arnaccio).

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo (dalle 09.00 alle 17.30) divieto di sosta e chiusura al traffico veicolare in via di Pratale, nel tratto compreso tra la rotatoria Lepri fino all’ingresso del parcheggio scambiatore, per consentire operazioni di monitoraggio delle alberature stradali. Nelle stesse ore chiusura al traffico veicolare con istituzione del senso unico alternato a vista nelle vie Parini, Averani e Gozzi.

Last modified: Marzo 9, 2026