Fiducia confermata a Hiljemark: ora però serve un cambio di passo

PISA – Mister Henrik Hiljemark, allo stato attuale, gode della piena fiducia della società, come riportato e confermato ufficialmente dal Pisa Sporting Club.

di Sandro Cacciamano

Analizzando quanto fatto finora dal tecnico svedese, tuttavia, emergono alcuni degli stessi problemi che si erano già manifestati durante la gestione di Alberto Gilardino. Il nuovo allenatore ha più volte spiegato come il problema non sia legato al sistema di gioco, bensì al rendimento individuale e collettivo della squadra.



I risultati, però, raccontano che la situazione non è migliorata e, anzi, in alcune circostanze la squadra sembra essersi ulteriormente contratta sotto il profilo della prestazione e della fiducia. Per quanto riguarda la presunta videoconferenza con il presidente Alexander Knaster, la società ha smentito categoricamente che ci sia mai stato un incontro di questo tipo finalizzato a discutere della posizione dell’allenatore. La linea del club resta dunque chiara: piena fiducia a Hiljemark.



A questo punto l’auspicio di tutto l’ambiente è quello di vedere già dalle prossime partite un deciso cambio di passo. In particolare nella gara casalinga contro il Cagliari Calcio al Cetilar Arena, dove il Pisa è chiamato a fornire una risposta concreta sul campo. Una vittoria sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma anche per ridare fiducia all’ambiente e trasmettere una scossa positiva a una squadra che, al momento, occupa l’ultimo posto della Serie A.

Una situazione aggravata dai risultati delle dirette concorrenti, con la vittoria del Hellas Verona FC, il pareggio della ACF Fiorentina e il successo dell’US Lecce. Ora, più che le parole, serviranno i risultati. Il tempo per invertire la rotta è poco, ma il Pisa deve provarci fino alla fine.

Last modified: Marzo 9, 2026