Si tinge di nerazzurro il giuramento della Viareggio Cup

Written by Redazione• 6:48 pm• Pisa SC

PISA – Si è colorata di nerazzurro la cerimonia inaugurale dell’edizione 2026 della Viareggio Cup, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio dei Pini

Pochi istanti prima della gara tra i Campioni in carica del Genoa e i nigeriani del Mavlon è stato infatti il centrocampista del Pisa Sporting Club Ebenezer Akinsanmiro a leggere il giuramento ufficiale della manifestazione. Proprio a Viareggio Akinsanmiro si era messo in luce raggiungendo con l’Alex Transfiguration la finale dell’edizione 2022 vinta poi ai calci di rigore dal Sassuolo.

Il calciatore nerazzurro ha poi dato il simbolico calcio d’inizio assieme al Sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro (foto ufficio stampa Viareggio Cup)

Foto tratte dal profilo Facebook della Viareggio Cup

Last modified: Marzo 9, 2026