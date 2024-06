Modifiche ai percorsi Linee TPL per il Giro della Valdera il 21, 22 e 23 giugno

Scritto da admin• 10:05 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Autolinee Toscane informa che in occasione della gara sportiva Giro della Valdera vi saranno modifiche nei percorsi delle Linee urbane ed extraurbane del TPL nei giorni 21, 22 e 23 giugno 2024.

Nel dettaglio:

1°TAPPA – VENERDÌ 21 GIUGNO 2024 PERCORSO DI GARA DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 (indicativo) Pontedera, via Di Montevisi, via San Gervasio, Colleoli, Palaia, SP La Fila, via Delle Colline, Val Di Cava, Romito (da ripetere 3 volte) arrivo in Pontedera via De Gasperi.

· Linea 230 corsa delle ore 14:30 Pontedera → Ghizzano Percorso regolare su via Delle Colline fino all’intersezione con via Palaiese, prosecuzione su via Delle Colline (NO VILLA SALETTA – NO PALAIA) sinistra via Della Rimessa, Montefoscoli, percorso regolare.

· Linea 230 “tratta di USCITA DA PONTEDERA” DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17:00 Percorso regolare su via Risorgimento, destra via De Gasperi, destra via IV Novembre (NO BELLARIA) sinistra via Roma (OSPEDALE) sinistra viale Europa, percorso regolare.

· Linee 380, 400, 410, 450, 460 e 500 “tratta di INGRESSO IN PONTEDERA” DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17:00 Percorso regolare provenienti da La Borra su SR439 Sarzanese-Valdera, sinistra in direzione → viale Africa (NO VIALE EUROPA) viale Africa, destra viale America, destra via Tosco Romagnola, Autostazione.

2°TAPPA – SABATO 22 GIUGNO 2024 PERCORSO DI GARA DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00 (indicativo) Casciana Terme, Casciana Alta, San Ruffino, SP13, Casciana Terme (da ripetere 2 volte) Casciana Alta, San Ruffino, via Dei Fontini, via Della Cascina, via Terricciolese, Chianni, Croce Del Magno, Chianni

· Linee 410, 420 “tratta PONTEDERA – CASCIANA TERME” e “SANT’ERMO – CASCIANA TERME” DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.30 CASCIANA TERME – CHIUSURA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ PERCORSI DI ANDATA E RITORNO DEVIATI IN PARCHEGGIO PIETRAIA Provenendo da Ponsacco percorso regolare fino al raggiungimento del parcheggio Pietraia in Casciana Terme (NO PIAZZA MARTIRI) dove verrà effettuata una sosta tecnica al fine di rispettare l’orario di transito programmato da via Del Commercio in direzione → Pontedera (linea 420 → Ceppato)

· Linea 410 “tratta PONTEDERA – CASCIANA TERME – CHIANNI” DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.30 PERCORSI DI ANDATA E RITORNO LIMITATI A CASCIANA TERME (PIETRAIA) Provenendo da Ponsacco percorso regolare fino al raggiungimento del parcheggio Pietraia in Casciana Terme (NO VIA MONTEVASO) dove dovrà essere effettuata una sosta tecnica al fine di rispettare l’orario di transito programmato da via Dante in direzione → Pontedera.

3° TAPPA – DOMENICA 23 GIUGNO 2024 PERCORSO DI GARA DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 15:15 (indicativo) La Rosa, Selvatelle, SP La Fila, La Rosa (da ripetere 2 volte) La Sterza, Villaggio San Giovanni, Lajatico, La Sterza, SP14, Croce Del Magno, Terricciola, via Poggiarelli, La Rosa (da ripetere 3 volte).

· Nel percorso di gara, in concomitanza con il passaggio dei ciclisti, il traffico sarà interdetto, per cui potrebbero esservi ripercussioni sui tempi di transito dei bus.

Last modified: Giugno 20, 2024