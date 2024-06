Al via il Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies 

Scritto da admin• 10:09 am• Pisa, Attualità

Promosso dalla Rete delle Università Italiane per la Pace di cui fa parte anche l’Università di Pisa è il primo in Italia e in Europa

PISA – Su iniziativa della Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace) è stato istituito, primo in Italia e in Europa, il dottorato di ricerca di interesse nazionale in Peace Studies. Le università italiane partner sono 34, e tra queste anche l’Università di Pisa, che ospita ilcorso presso il Dipartimento di giurisprudenza. Le candidate e i candidati possono presentare domanda fino al 10 luglio 2024. I posti a concorso sono 41 di cui 36 con borsa. Per l’Università di Pisa fanno parte del Collegio docenti le professoresse Valentina Bonini, Enza Pellecchia e il professore Pierluigi Consorti, mentre il coordinatore del dottorato è il professore Alessandro Saggioro della Sapienza Università di Roma.

Il dottorato si presenta come una prima risposta delle Università italiane al dilagare delle guerre, offrendo un contributo scientifico per una gestione dei conflitti alternativa all’uso delle armi.L’obiettivo è diventare un punto di riferimento anche per le organizzazioni internazionali intergovernative e nongovernative offrendo una formazione superiore di carattere interdisciplinare.

Il corso è strutturato in 10 curricula formativi conl’Università di Pisa presente in due: “Identità, Memorie, Religioni e Pace” e “Giustizia riparativa, giustizia di transizione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”.

“Il dottorato di interesse nazionale in Peace Studies – dichiara la professoressa Enza Pellecchia, coordinatrice della Rete delle Università per la Pace – è un progetto ambizioso a cui l’Università di Pisa ha dato un contributo importante grazie alla tradizione delle Scienze per la Pace, testimoniata dalla presenza del CISP-Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace e dai Corsi di laurea in Scienze per la pace”.

Per candidarsi seguire la procedura presentataqui

Per informazioni di carattere amministrativo scrivere a: phdpeacestudies.saras@uniroma1.it

