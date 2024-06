Linea 161 limitata a Calci dal 22 giugno 2024 fino al termine dei lavori stradali 

Scritto da admin• 10:01 am• Calci, Attualità

CALCI – Autolinee Toscane informa che come disposto dal Comune di Vicopisano, dalle ore 8:00 del giorno 22 giugno 2024 e fino al termine dei lavori, la SP nr.2 “Vicarese”, in corrispondenza della rotatoria di Caprona, per i provvedimenti assunti, sarà interdetto il transito dei bus in servizio sulla linea 161 “Tre Colli-Montemagno-Calci-Navacchio”, pertanto la stessa linea sarà limitata a Calci.

Rimarranno dunque serviti i collegamenti Calci-Tre Colli e Calci-Montemagno.

Last modified: Giugno 20, 2024