Moda e comunicazione: open day, borse di studio e laboratori immersivi all’Istituto Modartech

Written by admin• 9:23 pm• Pontedera, Attualità, Cultura

PONTEDERA- Avvicinarsi al mondo della moda e della comunicazione, conoscere da vicino i luoghi della creatività e sperimentare come un’idea possa diventare un progetto concreto: è questo l’obiettivo delle iniziative promosse dall’Istituto Modartech di Pontedera, rivolte a ragazze e ragazzi interessati a trasformare la passione in una carriera professionale.

Il primo appuntamento è con gli open day del 18 e 19 dicembre, pensati per studenti delle scuole superiori, neodiplomati e per chi è interessato ai corsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design. L’incontro di giovedì 18 dicembre si terrà online alle ore 15.30, mentre venerdì 19 dicembre l’open day sarà in presenza, sempre alle 15.30, nella sede dell’Istituto in viale Rinaldo Piaggio 7. In entrambe le giornate sarà possibile prenotare un colloquio individuale con l’ufficio orientamento.

Sono inoltre 20 le borse di studio messe a disposizione dall’Istituto, a copertura del 50% della retta annua dei corsi di laurea triennale. Per candidarsi c’è tempo fino al 13 gennaio: è richiesto l’invio di un progetto creativo personale che sarà valutato da una commissione interna. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale nella sezione dedicata a borse di studio e agevolazioni.

Tra le opportunità più coinvolgenti figura anche la Modartech Experience, una full immersion di due giorni all’interno della Scuola di Alta Formazione, con laboratori, workshop e progetti reali nei settori moda e comunicazione. L’iniziativa, riservata a un numero limitato di studenti, permetterà di concorrere all’assegnazione di una borsa di studio da 2.000 euro e di vivere l’esperienza il 6 e 7 luglio 2026. Le candidature sono aperte fino al 10 marzo 2026.

Per informazioni: orientamento@modartech.com, tel. 0587 58458, www.modartech.com.

Last modified: Dicembre 18, 2025