Incendio durante rifornimento di GNL sulla Fi-Pi-Li: intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

PISA- La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18:43 sulla SGC Fi-Pi-Li, al km 58 in direzione Livorno – nel tratto compreso tra le uscite di Pontedera Ovest e Montopoli, poco dopo l’area di servizio “Gello” – per l’incendio di un automezzo pesante.

Durante il rifornimento di Gas Naturale Liquido presso un distributore, la motrice di un autoarticolato è stata interessata da un improvviso incendio. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere i serbatoi, permettendo di estinguere completamente il rogo e scongiurando conseguenze potenzialmente molto gravi.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il traffico in direzione Livorno è stato temporaneamente interrotto. Sul posto è stato attivato anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che procederà alla combustione in torcia del carburante residuo, garantendo la completa sicurezza dell’area.

Presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e degli accertamenti del caso.

