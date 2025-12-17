In piazza dei Cavalieri la seconda “Staffetta di Natale” sui remergometri

Sport e tradizione verso la Regata delle Repubbliche Marinare 2026

PISA – Sport, tradizione e spirito di comunità tornano protagonisti in piazza dei Cavalieri sabato 20 dicembre, a partire dalle 15.30, con la seconda edizione della Staffetta di Natale sui remergometri. L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi che accompagnano l’avvicinamento alla Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma a Pisa nel 2026.

L’evento coinvolgerà circa 180 partecipanti in una staffetta da 250 metri per atleta su remergometro, affiancata da una masterclass di Indoor Rowing di 30 minuti a ritmo di musica con istruttore certificato Concept2. Sarà presente l’assessora allo sport, Frida Scarpa.

«È il primo degli appuntamenti che l’Amministrazione dedica alla Regata delle Repubbliche Marinare 2026 – spiega l’assessora Scarpa –. Vogliamo preparare la città a un evento che unisce sport e tradizione, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato e messo a disposizione i remergometri, oltre alla Federazione Italiana Canottaggio e alla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso per il supporto organizzativo».