Mille Miglia 2026, giovedì 11 giugno il passaggio da Pisa: percorso e modifiche alla viabilità

Written by Redazione• 2:02 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA- Giovedì 11 giugno la Mille Miglia passerà ancora una volta da Pisa. La quarantaquattresima edizione della manifestazione prenderà il via martedì 9 giugno da Brescia, con destinazione Padova, mentre il giorno successivo raggiungerà Montecatini.

La terza tappa, in programma giovedì 11 giugno, porterà le vetture storiche da Montecatini a Roma, con passaggio in mattinata anche da Pisa. Tra le ore 8 e le 13.30 i concorrenti effettueranno il controllo timbro in via Cardinale Maffi, per poi raggiungere il successivo controllo previsto in piazza dei Cavalieri e proseguire verso le altre destinazioni. Alla competizione saranno presenti circa 600 autovetture tra moderne e storiche.

La manifestazione è organizzata da 1000 Miglia Srl, società dell’Automobile Club di Brescia, che promuove e organizza manifestazioni motoristiche nazionali e internazionali. Si tratta di una gara di regolarità classica per auto storiche, iscritta nel calendario delle manifestazioni nazionali.

“Questa importante manifestazione è nota a livello nazionale e internazionale e ogni anno vede la partecipazione di auto storiche ed equipaggi provenienti da tutto il mondo, costituendo una significativa opportunità di valorizzazione e visibilità per il nostro territorio – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini –. Si inserisce all’interno del calendario delle iniziative a carattere turistico-sportivo dell’Amministrazione comunale come importante strumento di promozione della città”.

“Eventi importanti come questi – aggiunge Pesciatini – per le complessità organizzative, sono realizzabili grazie alla collaborazione con l’Automobile Club di Pisa e alla professionalità degli uffici comunali, della Polizia Municipale e di Pisamo”.

Il primo veicolo è atteso alle ore 8.15, mentre l’uscita dell’ultimo mezzo è prevista alle ore 13.30. Il percorso interesserà SS1 Aurelia nord, viale delle Cascine, via Contessa Matilde, via San Ranierino, via Cardinale Maffi, via Camozzo, piazza Arcivescovado, via Capponi, via Martiri, Arco del Gualandi, piazza dei Cavalieri, via San Frediano, via Curtatone e Montanara, lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo, lungarno Buozzi, piazza Caduti di Cefalonia Divisione Acqui, via Matteotti, via Matteucci, via Cisanello, via San Pio da Pietrelcina, ponte delle Bocchette, via Gronchi, con ingresso in SGC Fi-Pi-Li.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, giovedì 11 giugno, dalle ore 8 alle 13.30 e comunque fino a cessate esigenze, saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità in diverse strade del centro e lungo il percorso.

Sono previste chiusure al transito, inversioni temporanee del senso di marcia e modifiche alla circolazione in via Camozzo, piazza Arcivescovado, via Capponi, via Martiri, via Dalmazia, Arco del Gualandi, piazza dei Cavalieri, via San Frediano, via Curtatone e Montanara, via Cavalca, via Dini, via Consoli del Mare, via Oberdan e nelle aree limitrofe al percorso.

In particolare, piazza dei Cavalieri sarà chiusa al transito veicolare, ad eccezione dei mezzi degli organizzatori, di servizio, assistenza e sponsor dell’evento. Saranno inoltre previste modifiche alla circolazione per consentire il passaggio dei veicoli partecipanti alla Mille Miglia e lo svolgimento dei controlli previsti.

Dalle ore 7 alle 13.30 saranno inoltre in vigore divieti temporanei di sosta con rimozione coatta in via Cardinale Maffi, via Capponi, via Martiri, via San Frediano, via Curtatone e Montanara, piazza dei Cavalieri e via San Ranierino, secondo quanto previsto dall’ordinanza, per consentire il transito dei veicoli e l’allestimento delle aree di controllo.

La cittadinanza è invitata a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni della Polizia Municipale.

Last modified: Giugno 8, 2026