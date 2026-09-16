La sindaca Linda Vanni a Lineapelle

Written by Redazione• 5:39 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VALDARNO – La Sindaca di Montopoli Linda Vanni mercoledì 16 settembre si è recata a Milano al fianco degli imprenditori del settore conciario per manifestare la vicinanza delle amministrazioni locali alle aziende che nel territorio “rappresentano la qualità di un prodotto che ci ha resi famosi nel mondo. Aziende che continuano a essere sinonimo di lavoro per centinaia e centinaia di famiglie“.

“Essere qui vuol dire credere nel presente e nel futuro di un settore che negli anni ha conosciuto grandissimi cambiamenti. La situazione internazionale e la crisi economica rappresentano sfide quotidiane a cui rispondere con passione, professionalità e sviluppo tecnologico. Come amministrazione non possiamo che accogliere con piacere i piccoli segnali di ripresa che ci riportano le aziende, consapevoli che lo stato di salute del comparto è indispensabile per la nostra economia e la nostra comunità“, conclude la prima cittadina di Montopoli Valdarno.

Last modified: Settembre 17, 2026