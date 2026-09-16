Obesità. Al PalaTodisco il Congresso nazionale Sicob

Written by Redazione• 4:08 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Focus su nuove procedure chirurgiche, nutrizione, psicologia, attività motoria, stigma e qualità della vita

PISA – Si terrà al Pala Todisco (Via di Palazzetto 11, San Giuliano Terme, Pisa) dal 17 al 19 settembre 2026 il XXXIV Congresso Nazionale di SICOB, la Società Scientifica italiana per la chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche. Tre giorni dedicati a sinergia terapeutica, innovazione metabolica, chirurgia, endoscopia, nutrizione e ricerca multidisciplinare.

“La cura dell’obesità richiede oggi percorsi sempre più personalizzati”, ha affermato il presidente SICOB Maurizio De Luca. “La chirurgia resta fondamentale, ma deve integrarsi con farmaci, nutrizione e competenze multidisciplinari“.

Il programma del congresso affronta il rapporto tra chirurgia metabolica e nuove terapie farmacologiche, tra cui semaglutide e tirzepatide, oltre alla chirurgia primaria e revisionale, alla gestione del recupero di peso e al follow-up dei pazienti. Grande attenzione anche all’innovazione tecnologica, con sessioni dedicate alla chirurgia robotica e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella previsione dei risultati e nella gestione del rischio.

“L’obiettivo è mettere il paziente al centro di un percorso multidisciplinare”, ha sottolineato Rosario Bellini, presidente del congresso. “Pisa sarà un’occasione di confronto sulle prospettive future della chirurgia dell’obesità“.

Il congresso rifletterà così il cambiamento di paradigma della disciplina: dalla chirurgia metabolica e bariatrica intesa come singolo intervento a un modello di medicina dell’obesità, nel quale la scelta terapeutica, ai fini del mantenimento del risultato a lungo termine, viene calibrata sulle caratteristiche del singolo paziente e sulla sua storia clinica.

“Tra i temi in discussione”, ha aggiunto De Luca, “nuove procedure chirurgiche, nutrizione, psicologia, attività motoria, stigma e qualità della vita, a conferma di un approccio che considera non solo la riduzione del peso, ma anche il controllo delle complicanze e la durata dei risultati“.

Last modified: Settembre 17, 2026