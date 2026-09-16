Written by Settembre 16, 2026 3:44 pm Pisa, Attualità

Allerta gialla per pioggia e temporali giovedì 17 settembre

HomePisa, AttualitàAllerta gialla per pioggia e temporali giovedì 17 settembre

PISA – Una perturbazione in transito sulla Toscana porterà nella giornata di giovedì 17 settembre, pioggia e temporali a partire dalla zone nord-occidentali per poi estendersi alle aree centrali. Localmente i fenomeni potranno essere accompagnati anche da colpi di vento e grandinate. 

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 15 nel nord-ovest della regione e dalle 9 sino a fine giornata nelle aree centrali, interne e costiere. Resta escluso dall’allerta l’estremo sud della Toscana. 

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Settembre 17, 2026
Previous Story
The Golden Steak: A Pisa la finalissima del campionato italiano di cottura della bistecca con l’osso
Next Story
Mantova – Pisa: arbitra Simone Galipò

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti