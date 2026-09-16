Podismo. A Lari torna la “Corri’n… Castello”

Written by Redazione• 6:07 pm• Casciana Terme Lari, Pisa, Sport



CASCIANA TERME LARI – Il Criterium Podistico Toscano prosegue e dopo aver vissuto al pomeriggio precedente la prova do società ad Antraccoli (LU), domenica 20 settembre fa tappa a Lari per la Corri’n… Castello che festeggia il traguardo della 15esima edizione.

La prova pisana si è ritagliata uno spazio importante nel panorama toscano e non solo perché n

si tratta di una 10 km comune, prevedendo nel corso del suo sviluppo ben 100 scalini, che rendono la prova

tecnicamente tanto impegnativa quanto originale.



Una gara di alto livello e a dirlo sono anche i record della corsa appartenenti a vere glorie del podismo

toscano come Jilali Jamali, il marocchino da tanti anni residente in regione in 32’55” e fra le donne Claudia

Dardini in 36’27”. La particolarità della gara non è data solo dal suo sviluppo, ma anche dal fantastico

scenario dell’arrivo, quel traguardo posto direttamente in Castello che lascia attoniti sempre tanti

partecipanti.

Ritrovo per tutti in Piazza Matteotti alle 7:30 con partenza fissata per le ore 9:00. C’è la possibilità di

preiscriversi sulla piattaforma www.endu.net fino a venerdì alle ore 24:00 al costo di 10 euro, chi vorrà

farlo sul posto dovrà versare 13 euro. Tantissimi i premiati a fine gara, oltre ai tre assoluti uomini e donne,

per chiudere in maniera festosa una bella domenica. Senza dimenticarsi di riconsegnare il chip per le

classifiche, avendo in cambio un ricco pacco gara con prodotti naturali.

Per informazioni: Polisportiva Il Castello Lari, https://www.castellolari1989.it/

Last modified: Settembre 17, 2026