Al via la 1ª edizione di “Notte a Corte”: intrattenimento, prevenzione e comunità

Written by Redazione• 3:55 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

Venerdì 18 settembre Via di Corte ospiterà una ricca serata ad ingresso libero per tutte le età. Tra i

momenti clou: la musica con i Raggi Fotonici & Friends, stand dedicati alla salute, la mostra

d’auto d’epoca e la “Cena sotto le stelle”. Servizio navetta gratuito attivo dalle 18.00



CASCINA – Una serata che unisce spettacolo, socialità, prevenzione sanitaria e promozione

delle realtà del territorio. Venerdì 18 settembre 2026, a partire dalle 16 fino a mezzanotte, Piazza

Asmara Paloni a Via di Corte (Cascina) farà da cornice alla prima edizione di “Notte a Corte”,

evento ad ingresso libero con un fitto programma ideato per bambini, famiglie e adulti.

L’iniziativa nasce con l’intento di trasformare Via di Corte in un luogo d’incontro vivo e partecipato,

mettendo in rete le eccellenze locali, l’associazionismo e i servizi dedicati al benessere dei cittadini.

“È bello vedere che intorno alle piazze – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – si costruisce un

forte senso di comunità, che è alla base di una società vissuta e sicura. Qui l’iniziativa è partita dal

basso, da chi vive quotidianamente questo pezzo di territorio. Come amministrazione siamo stati

ben felici di concedere il patrocinio all’iniziativa e ci auguriamo anzi che questo esempio sia

contagioso per le altre frazioni”.

Ad organizzare “Notte a Corte” sono stati Avis Cascina, Sogefarm, Circolo Arci Via di Corte, Pro

Loco di Cascina e Senape Food. A spiegare la natura della manifestazione è stata la dottoressa

Alessandra Surico, direttrice della farmacia comunale di Latignano. “Lo scopo di questa iniziativa è

quello di creare una rete capace di far divertire bambini, ragazzi e adulti, e allo stesso tempo dare

anche delle pillole di salute. Scenderemo infatti in campo con tante iniziative anche dal punto di

vista salutistico e di prevenzione, come da anni Sogefarm propone. In questo quadro – ha aggiunti

la dottoressa Surico – è importante la collaborazione con AVIS, che è uno dei principali promotori

di questa iniziativa, e che ci permette, attraverso la rete, di incentivare le persone a capire

l’importanza della donazione, sempre più fondamentale al giorno d’oggi”.



Il programma per bambini e famiglie

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio pensando ai più piccoli:

Dalle 16:00: Apertura dei gonfiabili in piazza.

Ore 16:00 – 17:00: “Puppy Class” per i piccoli amici a quattro zampe.

Dalle 17:00: Apertura dei mercatini in piazza, affiancati dall’esposizione di auto d’epoca.

Salute e Prevenzione: il filo conduttore con Farmacie Comunali e AVIS

Uno dei pilastri dell’iniziativa è rappresentato dalla promozione della salute e dei corretti stili di

vita, cura grazie alla collaborazione tra le Farmacie Comunali di Cascina (Sogefarm) e Avis

Comunale Cascina:

Presso la Farmacia Comunale di Latignano si terranno le attività ludico-educative “Salute a

colori: gioca e vinci un premio!” e lo stand di prevenzione e donazione “Oggi come sto?”.

Ore 19:00 – 20:00: Apericena riservata/dedicata ai donatori Avis (prenotazione obbligatoria

entro il 13 settembre al numero 340 7407235).

Ore 20:00: Conferenza dal titolo “Salute a colori – prevenzione e stili di vita”.

Enogastronomia e il Grande Concerto Serale

La serata entrerà nel vivo della convivialità a partire dalle ore 19:00 con gli stand di Street Food e

ristoro.

Ore 20:30: “Cena sotto le stelle” (su prenotazione obbligatoria contattando Senape Food

al 328 1573774).

Ore 21:30: Il palco principale ospiterà l’atteso concerto dei Raggi Fotonici & Friends. Gli

storici autori ed interpreti delle sigle dei cartoni animati più amati (da Gumball a Digimon,

Fairy Tail, Ape Maia) si esibiranno insieme a prestigiosi ospiti del doppiaggio e della

musica: Stefano Onofri (voce di Lupin III, Gigi la Trottola, l’Uomo Ragno), Patrizia

Tapparelli (cantante della sigla di Mazinga Z e voce delle colonne sonore del cinema

italiano) e Fabrizio Mazzotta (doppiatore di Puffo Tontolone, Krusty il Clown, Eros di

Pollon).



Le iniziative al Circolo ARCI di Via di Corte

A completare il quadro delle attività, il Circolo Arci ospiterà:

Dalle 16:00: Mostra “Storia della telefonia”.

Ore 17:00: Incontro “Emozioni a 4 zampe”.

Dalle 18:00: “Uno sguardo alle stelle” a cura dell’Associazione Cascinese Astrofili, lezioni

gratuite di Pilates (consigliato portarsi il tappetino) e dimostrazioni di Tango.

Info utili e Servizio Navetta Gratuito

Per facilitare il raggiungimento dell’area dell’evento ed evitare disagi alla viabilità, dalle ore 18:00

sarà attivo un servizio di navetta gratuita (andata e ritorno) con corsa continua dai parcheggi di

Giovanni Calzature e dell’Euro Hotel.

Last modified: Settembre 17, 2026