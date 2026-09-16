The Golden Steak: A Pisa la finalissima del campionato italiano di cottura della bistecca con l’osso

Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il fuoco della griglia, la carne della migliore qualità e il talento dei maestri italiani della brace arrivano nel cuore di Pisa. Sabato 19 e domenica 20 settembre, nella straordinaria cornice di Piazza dei Cavalieri, si disputerà la finalissima di The Golden Steak, il campionato italiano dedicato alla cottura delle bistecche con l’osso giunto alla 7ma edizione. Un evento organizzato da Confcommercio Pisa e FederCarni Toscana, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo di Generali Assicurazioni – Agenzia di Pisa.

Dopo mesi di selezioni, sfide e confronti in tutta Italia, i migliori grill master e macellai d’Italia approdano a Pisa per contendersi il titolo in una spettacolare due giorni a tutto grill nella spettacolare griglia gigante ad otto postazioni. Un evento con una cornice d’eccellenza, dove sarà possibile degustare le carni e i prodotti di assoluta qualità dei migliori macellai di FederCarni Toscana: dai salumi alla tartare, dalla porchetta al crudo, una ricca selezione di prodotti locali tutti da gustare insieme alle specialità d’eccellenza del territorio, i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, i cocktails di Jeffer Cocktails&Friends, la carne di Ciapino, la pasta de Ir Pastaio, le pizze di Pizzeria Grano Vivo e la birra artigianale del Birrificio di Buti, per una manifestazione che supera i confini della competizione gastronomica.

In questo straordinario contesto gli aspiranti campioni si sfideranno nelle tre gare in programma dedicate ad altrettante categorie di carne: Costata, Tomahawk di Reale e Bistecca con l’osso nel filetto. Al termine delle competizioni, un solo vincitore conquisterà l’ambita Mannaia d’Oro, simbolo del campionato, con la premiazione finale prevista per domenica 20 settembre alle ore 15.

“È motivo di grande orgoglio aver portato a Pisa questa competizione che vedrà insieme alla finalissima la partecipazione di FederCarni Confcommercio con i macellai della Toscana, dove sarà possibile gustare tartare, carpacci e i migliori piatti tipici della zona, ringraziamo tutte le aziende e i partner che sostengono questa iniziativa” – afferma il presidente di FederCarni Confcommercio Toscana Alberto Rossi – “Si prospetta un fine settimana di spettacolo e di cultura alimentare, con carni di ottima qualità e una giura composta da uno staff tecnico di macellai professionisti, oltre a una giuria popolare che potrà fare le 8 degustazioni grazie a tutti coloro che sostengono questa iniziativa”.

“Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere lo straordinario risultato di avere a Pisa la finale del campionato italiano, ospitata in una cornice eccezionale come Piazza dei Cavalieri” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – “Dobbiamo riconoscere soprattutto i meriti dei nostri macellai che tutti i giorni lavorano per offrire prodotti di qualità e valorizzare una materia prima come la carne che rappresenta indiscutibilmente un’eccellenza del nostro territorio e dell’intero agroalimentare italiano”.

“Il percorso di The Golden Steak è iniziato mesi fa con una serie di selezioni che hanno messo alla prova professionisti e team provenienti da diverse realtà italiane. Un viaggio fatto di sfide, tecnica e passione ad alta temperatura, nel quale soltanto i migliori sono riusciti a conquistare l’accesso alla finalissima. Quella di Pisa sarà un’edizione 1.0 perché inaugura il matrimonio tra The Golden Steak e Confcommercio e speriamo che sia il primo di tanti appuntamenti che organizzeremo insieme. La nostra manifestazione è a carattere itinerante ma Pisa avrebbe tutte le carte in regola per essere tappa fissa come location della finale” spiegano Christian Ranuschio e Alessia Ronchi, tra gli organizzatori di The Golden Steak.

“Una manifestazione organizzata per valorizzare l’impegno e la qualità di tutti i macellai di Pisa e per regalare alla città un evento veramente di altissimo livello” evidenzia il presidente di FederCarni Confcommercio Pisa Paolo Ciampalini

“I macellai sono una categoria importante perché sono i custodi di una tradizione e questa manifestazione ha il grande valore di mettere in evidenza i prodotti tipici che costituiscono a tutti gli effetti un punto fermo della promozione turistico-culturale di un territorio, The Golden Steak sarà sicuramente una importante vetrina per la nostra città” dichiara l’assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“Ospitare a Pisa un evento come ‘The Golden Steak’ significa credere nell’importanza delle nostre tradizioni gastronomiche per l’economia del territorio. Oltre ad animare la città, questi appuntamenti sanno coniugare il divertimento con la valorizzazione del commercio locale e del lavoro dei nostri macellai. È il chiaro esempio di come la cultura del buon cibo possa trasformarsi in un’occasione concreta di vitalità e promozione per la città” dichira il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Iacopo Andreotti della macelleria gastronomia Ciapino, Massimo Rutinelli presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa e titolare de Ir Pastaio, Luca Ciampalini della Macelleria Ciampalini e il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Tra fuoco vivo e profumi di brace, andrà in scena una sfida dove ogni dettaglio potrà fare la differenza: dalla scelta e dalla preparazione del taglio alla gestione del fuoco, dalla cottura al momento decisivo dell’assaggio. I concorrenti saranno chiamati a dimostrare non soltanto la propria abilità nella cottura, ma anche precisione, creatività, conoscenza della materia prima e capacità di lavorare in squadra.

Una giuria di settore avrà il compito di valutare le performance dei finalisti e decretare il miglior interprete italiano della bistecca con l’osso. Ma un ruolo determinante nella scelta finale spetterà alla giuria popolare. In Piazza dei Cavalieri sarà possibile acquistare la Scheda di Valutazione ufficiale al prezzo di 15 euro. La scheda dà accesso alla degustazione di tutte le bistecche degli otto team in gara e permette di esprimere il proprio giudizio come giurato ufficiale della competizione.

The Golden Steak nasce con l’obiettivo di celebrare l’arte della griglia e, al tempo stesso, la cultura della carne di qualità e l’eccellenza dei territori italiani. A rendere ancora più importante il progetto è la sua dimensione televisiva: The Golden Steak è protagonista di una serie televisiva ufficiale prodotta da Roberto Giacobbo e Irene Bellini e trasmessa su Food Network (Canale 33 Digitale terrestre).

A contendersi la Mannaia d’Oro saranno: Il Boss della Carne di Crotone – Calabria; La Nobile di Borgo a Buggiano (Pistoia) – Toscana; Antico Casale di Scansano (Grosseto) – Toscana; Beef Grill Experience di Chiavari (Genova) – Liguria; Al Castello di Roccastrada (Grosseto) – Toscana; La Tana del Falco di Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) – Toscana; El Fuego di Vico del Gargano (Foggia) – Puglia; Antico Cellaio di Napoli – Campania.

Last modified: Settembre 17, 2026