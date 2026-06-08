“Costruire il futuro”, oltre 500 persone alla Leopolda per l’incontro con Paolo Crepet

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Oltre 500 persone, tra docenti, genitori e operatori delle scuole cittadine, hanno partecipato venerdì 5 giugno, alla Stazione Leopolda, allo spettacolo-incontro Costruire il futuro con Paolo Crepet. L’appuntamento, dedicato ai temi del disagio giovanile, ha preso spunto anche dai contenuti dell’ultimo libro dello psichiatra e sociologo, Il reato di pensare.

Crepet, allievo di Franco Basaglia, ha affrontato numerosi aspetti legati al mondo della scuola, dell’educazione e della crescita dei ragazzi, dialogando con il pubblico e rispondendo alle domande dei docenti raccolte nei giorni precedenti da Francesco Poggi.

“Un grande successo di partecipazione, con più di 500 persone presenti, di cui circa la metà insegnanti e operatori delle scuole cittadine – dichiara l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi –. L’incontro è stato pensato principalmente per loro, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a riconoscere e affrontare situazioni di disagio, promuovendo una cultura della prevenzione e scoraggiando l’uso di sostanze stupefacenti”.

“La scuola – prosegue Buscemi – è un luogo di formazione continua e iniziative come questa rappresentano occasioni preziose per offrire ai docenti competenze e conoscenze da trasmettere ai nostri ragazzi”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Scuole Sicure, promosso dal Comune di Pisa e finanziato con contributi del Ministero dell’Interno erogati tramite la Prefettura di Pisa. Il progetto fa parte del programma nazionale finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree vicine agli istituti scolastici, che coinvolge 50 Comuni italiani con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Nell’ambito di Scuole Sicure, il Comune di Pisa ha realizzato una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti e famiglie. Tra queste, incontri formativi nelle scuole e due appuntamenti pubblici alla Stazione Leopolda, che hanno registrato una significativa partecipazione, con protagonisti Patrizio Oliva e Paolo Crepet.

Il progetto comprende anche la campagna di comunicazione Resta lucido. Goditi la meraviglia, dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi legati alle dipendenze. L’iniziativa ha previsto la distribuzione di materiale informativo negli istituti scolastici cittadini, con indicazioni sui servizi di supporto dedicati ai più giovani, e una campagna di affissioni pubbliche diffusa sul territorio comunale per promuovere il messaggio di prevenzione e raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Last modified: Giugno 8, 2026