Festa dello Sport all’Oltrera per gli alunni delle primarie dell’Istituto Gandhi

Written by Redazione• 2:11 pm• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA- Venerdì 5 giugno, presso i campi sportivi dell’Oltrera, si è svolta la Festa dello Sport delle scuole primarie dell’Istituto “M.K. Gandhi”. Un appuntamento molto atteso, che ha coinvolto gli alunni di tutte le classi in una mattinata dedicata al movimento, al divertimento e alla scoperta di tante discipline sportive.

Nonostante un avvio caratterizzato da condizioni meteorologiche poco favorevoli, il tempo ha poi concesso una tregua, permettendo lo svolgimento delle attività programmate e regalando ai bambini una bella esperienza all’aria aperta.

Durante la mattinata gli alunni hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in numerose discipline sportive, guidati da tecnici, istruttori e volontari delle associazioni del territorio che, con disponibilità e professionalità, hanno saputo coinvolgere tutti i partecipanti.

L’iniziativa è stata un’occasione preziosa per conoscere sport diversi, sperimentare nuove attività e comprendere il valore educativo dello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le associazioni sportive che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo con entusiasmo alla sua riuscita. Ringraziamenti anche all’impianto sportivo Oltrera per la disponibilità degli spazi e all’Amministrazione comunale per il sostegno e la collaborazione.

Un ringraziamento speciale va inoltre a tutte le insegnanti che hanno curato l’organizzazione della manifestazione e accompagnato i bambini durante le attività, rendendo possibile una mattinata significativa e partecipata.

I sorrisi, l’entusiasmo e la partecipazione dei bambini sono stati il risultato più bello di questa giornata, destinata a restare un piacevole ricordo per alunni, insegnanti e famiglie.

Last modified: Giugno 8, 2026