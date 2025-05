Michele Bulleri è il nuovo allenatore della prima squadra di Era Volleyball Project

Written by admin• 3:46 pm• Attualità, Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA- Archiviata la stagione 2024/2025 con una salvezza meritata e conquistata con determinazione, Era Volleyball Project è già al lavoro per costruire il nuovo organico in vista della prossima annata sportiva, che segnerà il settimo anno consecutivo nel Campionato Nazionale di Serie B di Pallavolo Maschile.

Il primo tassello di rilievo è stato ufficializzato: sarà Michele Bulleri a guidare la prima squadra nella stagione 2025/2026.

Classe 1982, nato a Pisa, Bulleri vanta un profilo solido e un’esperienza ventennale maturata tra settore maschile e femminile, in realtà locali come CUS Pisa, Pallavolo San Bartolomeo Capannoli e nei Lupi Santa Croce, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico del settore femminile. A livello nazionale e internazionale, ha collezionato esperienze di spessore: assistente nella Ligue A francese con il Nantes Rezé Métropole Volley, protagonista in Serie A2 con i Lupi, e, nella scorsa stagione, primo allenatore in Serie A3 Credem Banca con il Savignano Volley, portando la squadra ai playoff di categoria.

Un percorso che ha convinto il club pontederese ad affidargli con convinzione la guida tecnica della prima squadra.

“La scelta di Pontedera è arrivata dopo aver compreso che questa è una società ambiziosa, che ha già posto basi solide per costruire qualcosa di importante nel tempo” – ha dichiarato Bulleri dopo la firma. – “Le esperienze maturate, prima all’estero e poi nella Serie A italiana, mi hanno insegnato che i progetti più interessanti sono quelli costruiti passo dopo passo, in modo costante e con una visione a lungo termine. Mi piacerebbe crescere insieme a Era Volleyball Project e riportare la pallavolo di alto livello in questa città, come ai tempi dei ‘giapponesi’”.

Parole che trasmettono entusiasmo e visione, accolte con grande favore dalla società.

Il presidente Giorgio Nazzi, insieme a tutto lo staff dirigenziale, ha dato il benvenuto a Bulleri, esprimendo fiducia e ottimismo per il futuro: “Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso insieme a Michele. Siamo certi che, con il suo bagaglio tecnico e umano, potremo puntare a traguardi sempre più ambiziosi. Benvenuto nella famiglia biancoceleste!”

