Libri gratis, ultimi giorni per aderire al bando

San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale ricorda che è ancora possibile aderire al bando “Libri gratis” dalla Regione Toscana, con il sostegno del finanziamento da parte dell’Unione Europea, nell’ambito del progetto Giovanisì.

“Si tratta di un intervento concreto a sostegno delle famiglie e delle studentesse e studenti nel loro percorso scolastico, un contributo destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Toscana“, afferma l’assessora alla Scuola Fabiana Coli.

Tra i requisiti l’età inferiore a 24 anni ed un Isee non superiore a 15.800 euro. Lo studente deve essere poi iscritto per l’anno scolastico 2025/2026 a una scuola pubblica o paritaria situata in Toscana.

Si precisa che non sono finanziate attraverso l’intervento Libri Gratis le spese per la dotazione libraria adottata nei corsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), presso le Agenzie Formative della Toscana, nonché le spese per l’acquisto dei testi utilizzati dalle scuole serali, dai CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti) e dalle scuole carcerarie.

Il requisito di iscrizione a un istituto secondario con sede in Toscana deve rimanere fino all’inizio dell’anno scolastico 2025-2026. Il contributo economico varia in base alla scuola e alla classe frequentata. Gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da 137,00 a 348,00 euro circa.

Le domande possono essere presentate online fino al 28 maggio 2025, collegandosi al sito www.regione.toscana.it/librigratis dal genitore o tutor se lo studente è minorenne; dallo studente stesso (o dal suo tutor) se è maggiorenne. Per ogni studente deve essere inviata una domanda separata. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare Spid, Cie o Tessera sanitaria/Cns.

Per informazioni sul bando è possibile scrivere all’indirizzo email: librigratis@regione.toscana.it o info@giovanisi.it o telefonare al numero verde: 800 098719 – Ufficio Giovanisì (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 16:00).

Altre info: www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/libri-gratis-as-2025-2026—giovanisaac/9152

