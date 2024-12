Mezza Maratona di San Miniato, si punta al primato

Written by admin• 9:44 am• Pisa, San Miniato, Sport, Sport

SAN MINIATO – Ci sono grandi aspettative intorno alla Mezza Maratona di San Miniato, che domenica celebrerà la sua 13esima edizione. La gara, intitolata alla memoria di Giuseppe Cerone, rispettando la sua collocazione temporale si è trovata pressoché incastrata fra le maratone delle vicine Firenze e Pisa e questo avrebbe potuto pesare sulle presenze.

Usiamo il condizionale perché i segnali sono più che positivi in base alle adesioni arrivate fino a una settimana prima della gara e si conta di superare ancora quota 500 arrivati e magari, perché no, provare a battere il limite di 551 stabilito nel 2019. Per quanto concerne i principali nomi al via, ha già dato la sua adesione il burundiano Leonce Bukuru che a San Miniato ha lasciato un bellissimo ricordo con la sua vittoria nel 2022 in 1h05’11” mentre fra le donne spicca il nome di Isabella Caposieno, seconda ai Campionati Italiani Promesse a Civitanova Marche e alla ricerca di un ulteriore progresso cronometrico. I record della corsa sono del burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza, vincitore lo scorso anno in 1h04’34” e della kenyana Lenah Jerotich che nel 2022 corse in 1h15’13”. Non ci sarà solamente la mezza maratona, come tradizione nel bellissimo borgo pisano ci sarà spazio anche chi preferisce i 10 km, per le prove per i più piccoli, impegnati nella Mini Run e per gli amanti delle non competitive con la Marcia del Tartufo Bianco, camminata ludico-motoria sulle distanze di 10 – 7 – 3 km. Tartufo che i concorrenti ritroveranno insieme a un saporito risotto ad attenderli al pasta party conclusivo.



Appuntamento per la gara, tappa del criterium Podistico Toscano e valida anche quale Campionato Regionale degli Amministratori Toscani, alla Casa Culturale di Via Pizzigoni a San Miniato Basso, da dove verrà dato il via alle ore 9:00 e dove verranno posti tutti i servizi pre e post gara. Consegna di pettorali e pacchi gara, particolarmente ricchi, presso la Casa Culturale sabato dalle 14:00 alle 19:00 e domenica fino alle 8:30. Chi volesse iscriversi può ancora farlo al costo di 25 euro con chiusura il 6 dicembre. Premiazioni per i primi 5 atleti classificati uomini e donne, poi sono previsti 65 premi di categoria e riconoscimenti per le

società, anche in base agli iscritti alle marce ludico motorie.

Per informazioni: Atletica La Rocca “Luigi Ocone”, https://www.mezzamaratonasanminiato.it/

Last modified: Dicembre 5, 2024