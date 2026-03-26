Written by Marzo 26, 2026 9:24 am Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Mercato straordinario, modifiche a traffico e sosta sul Lungarno il 29 marzo

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PISA- In occasione del mercato straordinario organizzato da Confcommercio Pisa, in programma domenica 29 marzo, saranno attivati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle ore 6.00 alle 22.00.

Nel dettaglio:

  • Lungarno Pacinotti (da piazza Carrara a piazza Garibaldi): divieto di transito e di sosta con rimozione forzata;
  • Lungarno Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Mazzini): divieto di transito e di sosta con rimozione forzata;
  • Ponte di Mezzo: divieto di transito veicolare.

Le misure sono necessarie per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.

Last modified: Marzo 26, 2026
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