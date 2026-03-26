Mercato straordinario, modifiche a traffico e sosta sul Lungarno il 29 marzo

PISA- In occasione del mercato straordinario organizzato da Confcommercio Pisa, in programma domenica 29 marzo, saranno attivati provvedimenti temporanei di viabilità e sosta dalle ore 6.00 alle 22.00.
Nel dettaglio:
- Lungarno Pacinotti (da piazza Carrara a piazza Garibaldi): divieto di transito e di sosta con rimozione forzata;
- Lungarno Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Mazzini): divieto di transito e di sosta con rimozione forzata;
- Ponte di Mezzo: divieto di transito veicolare.
Le misure sono necessarie per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.Last modified: Marzo 26, 2026