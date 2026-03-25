Tangenziale Nord-Est, sopralluogo congiunto Regione Toscana e Provincia di Pisa

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PISA – Nella mattinata di mercoledì 25 marzo si è svolto un sopralluogo congiunto tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa sul cantiere della Tangenziale Nord Est. Presenti sul posto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Vice Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, accompagnati dalla struttura tecnica provinciale con il Dirigente alle Infrastrutture e Trasporti ingegner Cristiano Ristori e la ditta esecutrice dell’opera.

Sono in corso i lavori dei primi due lotti per un totale attuale di investimento pari a circa 34 milioni, finanziati per il 10% dalla Provincia di Pisa e il resto a carico della Regione Toscana. I primi due stralci del primo lotto dovrebbero essere pronti nel 2027 in base al cronoprogramma della struttura tecnica.

“Credo molto nella funzionalità e modernizzazione delle infrastrutture fatta in più step come in questo caso. Grazie a questo primo avvio dell’opera riusciamo a far partire infatti una infrastruttura fondamentale che intanto decongestionerà il centro abitato di Madonna dell’Acqua. Proseguiremo per la realizzazione completa dell’opera che rappresenterà un collegamento importante con il presidio ospedaliero di Cisanello, e in sinergia con il Presidente Massimiliano Angori e l’ente provinciale ci metteremo al lavoro per provare a reperire i finanziamenti necessari per portare a termine questa operazione“, ha affermato il Presidente Eugenio Giani.

“Ringrazio la Regione Toscana nella persona del Presidente Giani, e anche del Vice Presidente Antonio Mazzeo, per i finanziamenti di questi primi due lotti che intanto andranno ad alleggerire i volumi di traffico dell’Aurelia, su cui quotidianamente transitano 30mila veicoli e almeno una cinquantina di autobus”, afferma il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. “Durante queste prime lavorazioni, la nostra struttura tecnica provinciale ha dovuto far fronte anche ad alcuni ostacoli anche di natura burocratica, che, comunque, sta riuscendo a gestire efficacemente. Per il completamento della Tangenziale Nord Est, come convenuto con la Regione, oltre a circa ulteriori 90 milioni di finanziamenti che andrebbero rintracciati, dovremo presto metterci all’opera per affrontare e affinare la progettazione della restante infrastruttura per rendere ambientalmente sostenibile il suo impatto con le opere già preesistenti“, conclude Angori.

Last modified: Marzo 26, 2026