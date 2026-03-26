Capodanno pisano, nel weekend droni sui lungarni e corteo storico in centro

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PISA – Proseguono nel fine settimana del 28 e 29 marzo le celebrazioni del Capodanno Pisano 2027, con due appuntamenti principali tra lungarni e centro storico.

Sabato 28 marzo, alle ore 23, spazio allo spettacolo di droni “Dalla tradizione all’identità: i simboli di Pisa”, un evento di circa 15 minuti che illuminerà il cielo sopra il Ponte della Fortezza e sarà visibile dai lungarni e dal Ponte di Mezzo.

Domenica 29 marzo, dalle 16 alle 18, andrà invece in scena “Vexiludi”, con il corteo storico e l’esibizione dei musici e sbandieratori che attraverseranno il centro fino a piazza dei Cavalieri.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative sono previste modifiche alla viabilità. Sabato sera, dalle 22 fino a fine evento, sarà vietato il transito sui lungarni principali e chiusi al traffico Ponte di Mezzo e Ponte della Fortezza. Domenica pomeriggio, invece, saranno attuate limitazioni temporanee lungo il percorso del corteo e nell’area di piazza dei Cavalieri.

Previsti infine provvedimenti anche nell’area del Giardino Scotto per le iniziative collaterali.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 26, 2026