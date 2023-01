Mercato. Emanuele Zuelli nome nuovo

Scritto da admin• 9:49 am• Nuova Categoria

PISA – È iniziato l’ultimo giorno di mercato ed anche in Serie B è corsa contro il tempo per cercare di rinforzarsi.



Secondo quanto raccolto da TuttomercatoWeb.com, è in via di definizione lo scambio di prestiti tra Modena e Pisa: in Toscana approderà il centrocampista Mario Gargiulo, in Emilia-Romagna invece Artur Ionita.

Emanuele Zuelli centrocampista, è il nome nuovo uscito nella notte appena trascorsa. per questo centrocampista classe 2001 ancora si attende la conferma da parte della società nerazzurra. Il tweet nella notte di gianlucadimarzio.com lascia però intendere che l’operazione è già stata conclusa e che il ragazzo nelle prossime ore sarà a San Piero per aggregarsi alla squadra e conoscere i nuovi compagni. Emanuele Zuelli è nato a Merano, scuola Chievo per lui 14 presenze in serie B prima di passare alla “Juventus Next Generation dove ha collezionato in una stagione e mezzo 49 gettoni segnando una rete. Nel suo ruolino di marcia anche 24 presenze con la nazionale Under 17.

