Ufficiale. Dubickas al Pisa, Gucher al Pordenone

PISA – Il Pisa Sporting Club ha acquisito a titolo definitivo dalla società Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edgaras Dubickas.

Attaccante classe 1998, di nazionalità Lituana, Dubickas ha vestito le maglie di Lecce (Società con cui ha debuttato in serie A), Livorno, Sicula Leonzio e Piacenza. In questa stagione ha collezionato 20 presenze (5 gol) in Serie C con il Pordenone Società con cui resterà legato con la formula del prestito fino al termine della stagione attuale.

Robert Gucher passa a titolo definitivo al Pordenone. Al giocatore rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova esperienza professionale e il ringraziamento per il percorso condiviso in questi ultimi anni.

