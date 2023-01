La festa del Club Autonomo Nerazzurro a San Martino Ulmiano

Scritto da admin• 8:20 am• Pisa SC, Tutti

PISA – Una serata piacevole, all’insegna dell’allegria, quella che si è svolta lunedì 30 gennaio scorso al Ristorante “La Vecchia Rustichella” (Ex Nonna Tuta) in località San Martino Ulmiano, nel comune di San Giuliano Terme, nella quale il Club Autonomo Nerazzurro di Marco e Sabrina Pavolettoni ha organizzato una cena per gli aderenti e simpatizzanti.

di Maurizio Ficeli

Ospiti della serata alcuni giocatori nerazzurri, accompagnati per l’occasione dall’addetto Stampa della società nerazzurra Riccardo Silvestri, dal team manager Ivan Sarra, dal preparatore atletico Prof. Marco Greco e da quello dei portieri Maurizio Pugliesi. I giocatori presenti erano Federico Barba, Arturo Calabresi, Adam Nagy, Ettore Gliozzi, Tomas Esteves e Nicolas David Andrade, festeggiatissimi dai tifosi presenti in una sala gremita, che si sono subito resi disponibili per foto ed autografi. Poi da un video venivano trasmesse immagini e cori del tifo nerazzurro, con la gente, che fra una portata e l’altra, scandiva incitamenti e carica verso i propri beniamini in vista della gara difficile di sabato prossimo con il Sudtirol.

Bellissima la torta con lo stemma della croce di Pisa e quella del Club Autonomo, la cui presidentessa Sabrina Pavolettoni, prendendo la parola, oltre a fare la storia del gruppo, che è una famiglia , ha ringraziato la società ed i giocatori presenti alla serata. Ha preso la parola, infine, l’addetto stampa della società nerazzurra Riccardo Silvestri, che, oltre a portare i saluti della società, ha voluto ringraziare il Club Autonomo, anche da parte dei giocatori e dello staff, per l’ospitalità affermando che, essendo il Club una famiglia, anche loro in questa serata, se ne sono sentiti parte. Davvero una bella serata da ricordare.

