Mercato del lavoro di fine anno: servizi stabili, industria in affanno. A Pisa assunzioni in calo ma turismo in forte crescita

PISA – La fotografia del mercato del lavoro nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa a dicembre 2025 restituisce un quadro in chiaroscuro. I servizi tengono, trainati dal turismo e dalla crescente domanda nei comparti della cura alla persona, mentre alcuni settori industriali continuano a mostrare segnali di sofferenza.

Nel complesso, le imprese dei tre territori programmano quasi 5mila nuove assunzioni, un dato in linea con quello del dicembre 2024. Ciò che cambia è la qualità della domanda: aumenta la selettività, con le aziende che richiedono sempre più spesso profili già formati e immediatamente operativi. Per due terzi delle assunzioni è necessaria un’esperienza pregressa, quota che sale sensibilmente in professioni tecniche, specialistiche e nei servizi alla persona.

L’analisi è stata elaborata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche, sulla base dell’indagine Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro condotta su quasi 2mila imprese.

«La richiesta di esperienza è ormai un fattore chiave del mercato del lavoro locale – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio –. Questo accresce la difficoltà di reperimento e rende ancora più evidente il mismatch tra domanda e offerta di competenze, soprattutto nella manifattura».

Lucca: mercato in forte crescita

Lucca mostra il dato più dinamico: 2.220 assunzioni, pari a un +10% sul 2024.

A trainare il mercato sono:

Turismo : +38%

: +38% Servizi alla persona

Costruzioni: +33%

La selettività resta elevata: richiesta esperienza nel 67% dei casi, con punte altissime per i laureati (90%) e nei profili tecnici e ad alta specializzazione (86%).

Massa-Carrara: sostanziale stabilità

In provincia di Massa-Carrara sono previste 810 assunzioni (-4%).

La dinamica è frenata dalla forte contrazione della manifattura (-20%), mentre il turismo segna un significativo +31%.

L’esperienza è richiesta nel 69% dei casi, quota che sale all’89% per i laureati e all’88% per dirigenti e tecnici.

Pisa: assunzioni in calo, ma turismo a +23%

La provincia di Pisa mostra un rallentamento più marcato: 1.940 assunzioni previste, pari a un –5% rispetto al dicembre precedente.

A frenare sono industria e commercio, mentre brilla il settore turistico, che registra un’importante crescita del 23%, confermandosi il comparto più dinamico del territorio.

Nonostante il calo complessivo, aumenta anche a Pisa la richiesta di profili qualificati:

Esperienza richiesta nel 57% delle assunzioni.

delle assunzioni. Per i laureati , la selettività sale all’ 83% , con picchi negli indirizzi di insegnamento e formazione (85%).

, la selettività sale all’ , con picchi negli indirizzi di insegnamento e formazione (85%). Per i diplomati , esperienza richiesta nel 58% , con picco nell’indirizzo socio-sanitario (84%).

, esperienza richiesta nel , con picco nell’indirizzo socio-sanitario (84%). Tra le professioni, richiesta di esperienza elevata per figure tecniche e specialistiche (83%) e nei servizi alla persona, ad esempio per gli operatori estetici (93%).

Maglie un po’ più larghe solo nei settori più stagionali, come la ristorazione, per favorire un reperimento più veloce di personale.

