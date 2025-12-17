Fabio Guarracino unico italiano eletto nel Comitato direttivo della ESA-European Sepsis Alliance

Written by admin• 1:44 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Fabio Guarracino, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare dell’Aoup, è l’unico italiano eletto nel comitato direttivo dell’Esa-European sepsis alliance, organismo fondato nel 2018 sotto l’egida del Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla sepsi e ridurre i decessi correlati a questa gravissima patologia in Europa.

L’Esa fa parte della Global sepsis alliance e membri dell’Esa sono numerose società scientifiche internazionali (https://www.europeansepsisalliance.org/members).

Il comitato direttivo è composto da 12 membri, eletti direttamente dai componenti dell’Alleanza e la candidatura di Fabio Guarracino è stata proposta dalla Esaic-European society of anaesthesiology and intensive care.

Ogni anno in Europa oltre 3,4 milioni di persone sviluppano sepsi e 700.000 non sopravvivono mentre un ulteriore terzo dei sopravvissuti muore nel corso dell’anno successivo. Molti di coloro che si salvano affrontano conseguenze a lungo termine (nuovi problemi fisici, mentali e cognitivi).

Ecco perché l’Esa punta a educare i cittadini europei su tutti gli aspetti della sepsi, in linea con la propria visione di rendere l’Europa libera da questa sindrome clinica, potenziamente letale, caratterizzata da una risposta infiammatoria abnorme dell’organismo a un’infezione. A tal fine collabora con i propri membri, con i governi, con l’Unione Europea, con l’Oms-Organizzazione mondiale della sanità e con singoli individui, per cambiare il modo in cui la sepsi viene considerata una priorità, diagnosticata e trattata in Europa, in linea con quanto stabilito dalla Risoluzione dell’OMS sulla sepsi.

Last modified: Dicembre 17, 2025