Cagliari – Pisa, fischia Fourneau portafortuna per i nerazzurri

Con il fischietto della sezione di Roma 1 i nerazzurri hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio

PISA – Sarà il 41enne Francesco Fourneau della Sezione di Roma I, a dirigere la sfida fra Cagliari e Pisa in programma domenica 21 dicembre alle ore 12:30 alla “Unipol Domus”, coadiuvato dai segnalinee Daniele Bindoni della Sezione di Venezia e Giacomo Monaco della Sezione di Termoli, con Giuseppe Collu della Sezione di Cagliari in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo, assistito da Davide Ghersini della Sezione di Genova.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2014-’17) a dirigere incontri di Serie C, Fourneau entra a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2017-’18 che lo vede arbitrare 17 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 30 dicembre 2017 alla 19esima giornata, in Benevento-Chiuso, concluso con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa.

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara della Capitale conta 55 presenze in Serie A, di cui solo tre nella corrente stagione, avendo arbitrato a metà settembre Cagliari-Parma (2-0) valevole per la terza giornata e quindi a fine del medesimo mese Lecce-Bologna (2-2) valevole per la quinta giornata, cui segue la settimana seguente Verona-Sassuolo, concluso con il successo ospite per 1-0.

Sono quattro i precedenti in cui il fischietto romano ha diretto il Pisa, ad iniziare da Pisa-Santarcangelo 1-0 del 18 gennaio 2015 valido per la 21esima giornata del Campionato di Serie C Girone B, per poi incrociarsi per tre occasioni nel Torneo Cadetto, vale a dire Pisa-Benevento 0-0 alla prima giornata della stagione 2019-’20, cui fanno seguito le affermazione dei nerazzurri nel rocambolesco 4-3 sul Palermo d’inizio aprile 2024, deciso da una doppietta di Tramoni nei minuti finali sino al più recente 2-1 sul Brescia del 21 settembre 2024, con il Direttore di gara contestato dagli ospiti per la rete decisiva realizzata da Tramoni, così che il bilancio è favorevole ai nostri colori con tre vittorie ed un pari.

