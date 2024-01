Emiliano Bonazzoli: “La partita con il Pisa vale il doppio, sono a pochi punti di distacco da noi”

Scritto da admin• 9:05 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico dei lombardi Emiliano Bonazzoli, ha commentato la gara in programma al “Rigamonti-Ceppi” fra Lecco e Pisa. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo estrapolato dal portale “Lecco Channel”.

di Maurizio Ficeli

Sul Pisa : “Hanno una rosa strutturata per altri palcoscenici in tutti i reparti. La troviamo a pochi punti di distacco e questa partita varrà doppio. Giochiamo in casa e dovremo dare più del massimo, vogliamo cancellare il risultato di Catanzaro e quella di domani sarà l’occasione giusta: le qualità del Pisa sono importantissime e la loro forza sta nel possesso palla per trovare le imbucate che possano far male all’avversario”.

La difesa del Lecco : “Abbiamo valutato in base alla settimana, mancherà ancora Caporale che non è al meglio ma ci sono delle alternative e vederemo chi posizionare nel suo ruolo. Sugli errori individuali e di reparto, ne abbiamo parlato in settimana perché dobbiamo essere più lucidi e uniti. A Catanzaro non si possono regalare situazioni agli avversari, bisognerà essere più sul pezzo e vale per tutti”.

Il modulo: “Partiremo con il 433, che ci dà delle certezze. Poi, in base all’avversario troviamo delle contromisure”.

I nuovi arrivati: “Salomaa, Louakima e Salcedo abbiamo iniziato a vederli in campo, sono giovani e vogliono mettersi in mostra con stimoli che ci possono servire. Per gli altri ci sarà tempo, ma la società ha cercato elementi con determinate caratteristiche. Vediamo, quelli arrivati la scorsa settimana sono gia pronti. Non penso che gli altri verranno in panchina”.

Altre mosse tattiche: “Abbiamo recuperato al 100% Celjak e vedremo da chi sarà affiancato nella coppia centrale. Lepore è un jolly spendibile in vari ruoli, a sinistra al momento abbiamo solo lui. Battistini si è allenato bene in settimana ed è a disposizione, potrebbe partire come no: sono varie le coppie papabili”.

Foto Lecco Channel

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 19, 2024