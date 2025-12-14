Volley. Ultimo impegno del 2025 al PalaMatteoli per il Gruppo Lupi

Written by admin• 5:57 pm• Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA- Ultimo impegno del 2025 davanti al pubblico amico del Pala Matteoli per i ragazzi della Gruppo Lupi Pontedera. Una giornata speciale, non solo per l’importanza della sfida, ma anche per la consueta raccolta fondi a favore di A.I.L. e per il prestigio degli avversari: i pari categoria della Emma Villas Codyeco Lupi Santa Croce.

Il derby è stato interpretato nel migliore dei modi dai biancocelesti, capaci di conquistare una vittoria piena da tre punti che consente loro di risalire al secondo posto della classifica provvisoria.

Nonostante l’assenza di due elementi chiave, impegnati con la prima squadra in Serie A2, gli ospiti si sono presentati a Pontedera con grande determinazione, dando vita a un primo set di alto livello. I padroni di casa, però, hanno saputo contenere l’esuberanza offensiva di Rocca e Maletaj, imponendosi di misura per 25-23.

Immediata la reazione d’orgoglio dei santacrocesi nella seconda frazione, condotta avanti fino al 14-16. A quel punto, il muro e la maggiore precisione difensiva di Pontedera hanno ribaltato l’inerzia del parziale, chiuso ancora una volta a favore dei ragazzi di coach Bulleri sul 25-21.

Colpiti dall’ottima tenuta mentale della Gruppo Lupi, i ragazzi di mister Bocini hanno progressivamente perso ritmo, lasciando spazio a un terzo set senza storia: Pontedera ha infatti archiviato l’incontro con un netto 25-9.

Al termine del match, il titolo di MVP è andato allo schiacciatore Riccardo Miglietta, premiato dal match sponsor Diamante Concept Store di San Miniato Basso.

Una giornata perfetta anche fuori dal campo per la EVP, che fa registrare un nuovo record nella raccolta fondi per A.I.L., superando i 1.200 euro. Merito di un pubblico numeroso e sempre partecipe, che continua a dimostrare grande sensibilità verso le iniziative sociali promosse con impegno e continuità dalla società.

Ora l’attenzione si sposta all’ultima partita dell’anno, in programma in terra umbra contro la SIR ITS Umbria Academy, vivaio della corazzata Sir Safety Perugia, protagonista nel massimo campionato di pallavolo.

Dicembre 15, 2025