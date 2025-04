Meini e Pandolfi (Lega): “I recenti fatti di Pontedera impongono un’immediata e seria riflessione riguardo all’ordine pubblico in città”

Written by admin• 11:52 am• Politica, Pontedera

PONTEDERA – “Quanto accaduto recentemente a Pontedera, con fatti violenti che hanno giustamente scosso la città è di una gravità inaudita e non deve essere minimizzato –affermano Elena Meini e Domenico Pandolfi, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Segretario comunale della Lega.

“La situazione e non solo per quanto ultimamente successo, appare complessa sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e pensiamo che l’amministrazione abbia un po’ troppo sottovalutato la palese problematica-proseguono gli esponenti leghisti. Pertanto, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica dovrà proporre soluzioni concrete ed attuabili in tempi stretti per scongiurare il fatto che episodi simili si possano ripetere-precisano i rappresentanti della Lega. I pontederesi meritano, infatti, di poter vivere in un ambiente sicuro e sposiamo appieno pure le forti preoccupazioni della Confcommercio- sottolineano Meini e Pandolfi – “Qualora servisse, siamo, dunque, pronti ad interloquire col nostro Sottosegretario agli Interni Molteni, ma ci auguriamo che il citato organo preposto sia in grado di dare risposte immediate e costruttive, affinchè i cittadini ed i commercianti vivano tranquilli e non angosciati da pericoli che possono nascondersi dietro l’angolo-concludono gli esponenti della Lega.”

