Fiera del Primo Maggio a Tirrenia: viabilità modificata

Written by admin• 11:21 am• Pisa, Sport, Tirrenia

TIRRENIA- In occasione della Fiera del Primo Maggio a Tirrenia, il Comune di Pisa ha disposto modifiche temporanee alla viabilità dalle ore 6.00 alle 22.00 di giovedì 1° maggio per garantire la sicurezza e la gestione del traffico.

Divieti di circolazione e sosta in:

Piazza Belvedere (lato est)

Via dei Fiori

Piazza dei Fiori

Tratto est di viale del Tirreno (tra via dei Glicini e via Pisorno)

Via degli Oleandri e via degli Ontani (all’altezza di via dei Fiori, su entrambi i lati)

Accesso consentito solo a residenti e autorizzati, con senso unico alternato, in:

Via del Tirreno (tra via Pisorno e via dei Fiori)

Tratto tra via dei Fiori e via dei Glicini

Altre modifiche alla viabilità:

In piazza Belvedere (lato sud/ovest), all’incrocio con viale del Tirreno: obbligo di svolta a destra in direzione Livorno

Viale del Tirreno (tra via San Guido e via dei Glicini): accesso solo per parcheggi e autorizzati, con obbligo di svolta a destra su via dei Glicini

Via dei Glicini: senso di marcia invertito (nuova direzione: da viale del Tirreno verso via degli Ontani), con divieto di sosta e accesso limitato

Obblighi di svolta:

Su viale del Tirreno, all’incrocio con via San Guido: svolta a destra per chi proviene da Livorno

Su via San Guido verso viale del Tirreno: svolta a sinistra in direzione Livorno

Via delle Rose: divieto di immissione su viale del Tirreno e istituzione di doppio senso di marcia con senso unico alternato

Last modified: Aprile 29, 2025