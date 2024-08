Mehdi Leris: “E’ come se fossi qui da tanto. Il pubblico è stato calorosissimo”

Scritto da Antonio Tognoli• 9:26 am• Pisa SC

PISA – Al termine della gara fra Pisa e Palermo Mehdi Leris commenta il successo dei nerazzurri nella sala stampa della Cetilar Arena.

di Maurizio Ficeli

“Qui a Pisa e con la squadra mi sono trovato subito bene ed è come se fossi qui da tanto, anche perché i giocatori che ci sono nel Pisa li conoscevo già. Direi che abbiamo disputato una bella gara. Il pubblico è stato calorosissimo. Personalmente ho però ancora bisogno di tempo per essere fisicamente al 100%. Il mister mi conosce e sa che ho fatto diversi ruoli. Quel mio tiro che poi è diventato un autogol ci ha permesso di sbloccare il risultato. Touré e Moreo sono molto bravi di testa e io posso sfruttare la loro qualità. Faccio gli auguri di pronta guarigione a Nedelcearu, mi dispiace per il colpo che ha subito da me”.

