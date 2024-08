Nicholas Bonfanti: “Dopo il gol ho abbracciato il mister perché è un onore lavorare con lui”

Scritto da admin• 9:19 am• Pisa SC

PISA – A commentare il successo dei nerazzurri sul Palermo Lo Squalo Nicholas Bonfanti, subentrato nella ripresa, che ha messo in sicurezza il risultato.

di Maurizio Ficeli

“Ho segnato il gol del 2-0, ma è anche merito di tutto il lavoro dei miei compagni. Io mi metto sempre a disposizione del mister e quando vengo chiamato in causa cerco di stare sempre in partita che è la cosa che più conta in questa categoria. E’ importante stare sempre sul pezzo e stasera siamo riusciti a regalare una gioia grandissima ai nostri tifosi”.

“Con lo Spezia è stata una partita su questa falsariga, anche se stasera abbiamo tenuto bene il filo fra difesa e attacco e ci caratterizza la compattezza e la voglia di vincere sui contrasti e sulle seconde palle, cercando sempre supporto da parte dei compagni. Poi quest’anno c’è un altro spirito Dopo il gol ho abbracciato il mister, perché per me è un onore lavorare con lui”.

