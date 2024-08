Gli altri di serie B: risultati e classifica

Scritto da admin• 10:17 am• Pisa SC

PISA – Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata del campionato di serie B. Il Pisa batte il Palermo una delle favorite per la promozione in serie A.

La Reggiana con un gol di Tony Vergara batte la Samp al Ferraris ed è la seconda sorpresa della giornata. In un altalena di emozioni il SudTirol batte all’ultimo respiro (3-2) la Salernitana ed è al momento l’unica squadra a punteggio pieno. Il Cittadella espugna (1-0) il Rigamonti. Lo Spezia di mister D’Angelo ribalta il Frosinone (2-1), mentre la Carrarese ha la meglio (1-0) solo a due minuti dalla fine della neo promossa Carrarese. Il Sassuolo batte nel derby (2-1) il Cesena in una gara dalle mille emozioni.



I risultati del secondo turno di serie B

Modena – Bari 2-1

Sud Tirol Salernitana 3-2

Brescia Cittadella 0-1

Cremonese – Carrarese 1-0

Pisa – Palermo 2-0

Sampdoria – Reggiana 0-1

Sassuolo – Cesena 2-1

Spezia – Frosinone 2-1

Catanzaro – Juve Stabia domenica ore 20.30

Mantova – Cosenza domenica ore 20.30

LA CLASSIFICA

SudTirol 6

Pisa, Spezia, Sassuolo, Reggiana 4

Juve Stabia, Cosenza, Salernitana, Cesena, Modena, Cittadella, Brescia, Cremonese 3;

Mantova, Catanzaro, Frosinone, Sampdoria 1;

Carrarese, Bari, Palermo 0.

Last modified: Agosto 25, 2024