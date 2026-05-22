Medici di famiglia: a San Giuliano nuovo incarico alla dottoressa Riggio. Fine incarico per il dottor Mazzei 

SAN GIULIANO TERME- L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che a partire giovedì prossimo, 28 maggio, a San Giuliano Terme, si concluderà l’incarico di medico di famiglia del dottor Renato Mazzei. Sempre dal 28 maggio prossimo, nell’ambito territoriale di San Giuliano Terme e Vecchiano, entrerà in servizio come medica di famiglia la dottoressa Enrica Riggio.
L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità:
· Il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
· il portale Open Toscana;
· la App Toscana Salute;
· i Totem PuntoSi;
· inviando una richiesta per mail;
· utilizzando il modulo on-line.
In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.Last modified: Maggio 22, 2026