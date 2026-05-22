Cascina, dal 28 maggio cessano gli incarichi dei medici D’Anteo e Balestri: arriva il dottor Giuliani

CASCINA- L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, a partire da giovedì 28 maggio, si concluderà l’incarico di medico di famiglia del dottor Raffaello D’Anteo e del dottor Tiziano Balestri nel territorio di Cascina.
Sempre dalla stessa data entrerà in servizio, nell’ambito territoriale Cascina-Crespina Lorenzana-Fauglia-Orciano, il nuovo medico di medicina generale dottor Pietro Giuliani.
L’Asl ricorda che la scelta o il cambio del medico di famiglia può essere effettuato comodamente online, senza necessità di recarsi agli sportelli, attraverso diverse modalità digitali:
- il portale Cambio Medico Toscana
- il portale Open Toscana
- la mobile app Toscana Salute
- i Totem PuntoSi
- richiesta tramite email
- modulo online dedicato
Resta comunque possibile effettuare l’operazione anche recandosi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.Last modified: Maggio 22, 2026