Written by Maggio 22, 2026 10:49 am Cascina, Attualità

Cascina, dal 28 maggio cessano gli incarichi dei medici D’Anteo e Balestri: arriva il dottor Giuliani

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CASCINA- L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, a partire da giovedì 28 maggio, si concluderà l’incarico di medico di famiglia del dottor Raffaello D’Anteo e del dottor Tiziano Balestri nel territorio di Cascina.

Sempre dalla stessa data entrerà in servizio, nell’ambito territoriale Cascina-Crespina Lorenzana-Fauglia-Orciano, il nuovo medico di medicina generale dottor Pietro Giuliani.

L’Asl ricorda che la scelta o il cambio del medico di famiglia può essere effettuato comodamente online, senza necessità di recarsi agli sportelli, attraverso diverse modalità digitali:

Resta comunque possibile effettuare l’operazione anche recandosi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

Last modified: Maggio 22, 2026
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