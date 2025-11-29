Mazzarri (Lista Boggi Sindaco): “La maggioranza respinge la mozione sulla gestione non letale e preventiva dei lupi presenti nell’area di Metato”

Written by Antonio Tognoli• 9:52 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



SAN GIULIANO TERME – “Nell’ultima seduta del Consiglio comunale ho presentato una mozione dedicata alla presenza dei lupi nell’area di Metato, con l’obiettivo di offrire al territorio una linea d’azione chiara, trasparente e scientificamente fondata per affrontare una situazione che sta generando attenzione e preoccupazione in diversi residenti“, afferma Elisabetta Mazzarri Consigliera Comunale per la Lista Boggi Sindaco.



“La mozione chiedeva tre impegni principali: Monitoraggio e controllo costante del territorio, in collaborazione con enti competenti e figure specializzate, per conoscere con precisione numero, movimenti e dinamiche dei lupi presenti. Esclusione esplicita di ogni ipotesi di abbattimento, anche come “estrema ratio”, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee che tutelano una specie protetta come il lupo. Valutazione, in caso di rischi documentati, di strumenti non letali quali cattura, sedazione e trasferimento degli animali in aree più idonee e lontane dalle zone abitate. Un elemento centrale della mozione era il tema della prevenzione“.



“La convivenza tra comunità umane e fauna selvatica non si garantisce con misure drastiche, ma attraverso un insieme di azioni mirate: gestione corretta dei rifiuti,, informazione ai cittadini sui comportamenti da adottare, rafforzamento delle buone pratiche di custodia degli animali domestici, coordinamento con gli allevatori per l’adozione di strumenti di protezione efficaci, campagne educative per evitare comportamenti impropri come l’alimentazione dei selvatici. Questi interventi, riconosciuti come fondamentali da ISPRA e dalle principali istituzioni scientifiche, consentono di ridurre i conflitti e prevenire situazioni critiche prima che si verifichino. Pur essendo consapevole che la gestione diretta dei lupi non è competenza del Comune, una presa di posizione chiara avrebbe potuto segnare un percorso politico e amministrativo, utile per rafforzare il dialogo con gli enti responsabili — Regione, ISPRA, Parco, Università — e contribuire a orientare scelte future più consapevoli. La maggioranza ha scelto di non approvare la mozione“.

“Una decisione che rispetto, ma che ritengo un’occasione mancata per affermare una visione moderna, preventiva e non violenta della gestione della fauna. Ribadisco la mia convinzione: la tutela della sicurezza dei cittadini e la protezione della fauna non sono in contraddizione. La prevenzione, insieme al monitoraggio e all’uso esclusivo di metodi non letali, rappresenta l’unica strada efficace, scientificamente solida e rispettosa delle normative vigenti. Resto a disposizione per continuare a lavorare, con spirito costruttivo, affinché nel nostro territorio si affermi una gestione responsabile, informata e lungimirante della convivenza con la fauna selvatica“, conclude Mazzarri.

Last modified: Novembre 29, 2025