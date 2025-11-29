Progetto Sheherazade: a Fiesole il debutto dell’Orchestra Inclusiva “Oltreconfine”

Written by admin• 9:31 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 22 novembre 2025 l’Orchestra “Oltreconfine” ha inaugurato alla Scuola di Musica di Fiesole il Progetto Sheherazade, scambio culturale sostenuto dalla Fondazione Pisa che prevede tre incontri tra la realtà pisana e le orchestre giovanili dei nuclei SMF de Le Piagge, Sorgane e Isolotto. Il percorso porterà alla realizzazione di un concerto finale con circa 80 giovani musicisti riuniti, impegnati in una versione rivisitata della celebre Sheherazade di Rimskij-Korsakov, appositamente adattata dal compositore Gianmarco Contini per un’orchestra giovanile.

Il progetto rappresenta un’occasione di crescita per gli allievi e i docenti di Oltreconfine, che si confrontano con realtà di lunga esperienza legate al metodo Abreu, introdotto in Italia da Claudio Abbado e promosso proprio dalla Scuola di Musica di Fiesole. L’orchestra inclusiva pisana continua a seguirne fedelmente i principi, rafforzando la propria identità grazie allo scambio con una delle eccellenze europee della formazione musicale giovanile.

Dopo la prima prova d’insieme del 22 novembre nell’auditorium “Latini”, il secondo appuntamento è previsto per il 24 gennaio 2026 alla Domus Mazziniana con una conferenza-seminario pubblica dedicata alla storia e allo sviluppo delle orchestre giovanili extrascolastiche come strumenti di inclusione, contrasto alla povertà educativa e diritto allo studio. Nella stessa giornata proseguiranno anche le prove congiunte in vista del concerto finale del 28 febbraio 2026, nella Chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

L’Orchestra Inclusiva “Oltreconfine”, nata nel quartiere di Putignano presso l’IC Gamerra e aperta alla comunità, è sostenuta da una rete composta da Associazione San Tommaso in Ponte OdV, IC Gamerra, Associazione Musica e Società e Scuola di Musica Bonamici. Conta 22 giovani musicisti seguiti da docenti qualificati, in larga parte volontari, e propone percorsi formativi su violino, violoncello, flauto, clarinetto, corno, tromba, percussioni ed educazione musicale. In tre anni di attività ha già offerto al pubblico lezioni-concerto e spettacoli di teatro musicale, consolidando il proprio ruolo come progetto contro la povertà educativa e a favore dell’inclusione.

