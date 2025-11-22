Maxi sequestro contro l’abusivismo commerciale nell’area monumentale di Pisa

Written by admin• 11:02 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Polizia Municipale di Pisa ha concluso un intervento mirato al contrasto della vendita abusiva nelle aree intorno a piazza del Duomo e presso il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.

L’operazione rientra nell’attività quotidiana di monitoraggio contro il commercio illegale e la presenza di parcheggiatori abusivi, svolta nei principali parcheggi cittadini (piazza Carrara, piazza Santa Caterina, via Pietrasantina) e nell’area monumentale, incluse le vie di accesso più frequentate.

Nel corso del servizio sono stati sequestrati circa 970 articoli destinati alla vendita irregolare – calamite, penne, cappelli, ombrelli, portafogli e borse – rinvenuti nella zona di piazza dei Miracoli e lungo i percorsi turistici (piazza Manin, via Roma, via Santa Maria).

Il sequestro è avvenuto dopo alcuni giorni di osservazione: gli agenti dei nuclei Pronto Intervento, Centro Storico e Polizia Amministrativa, con il supporto di personale di altri reparti, hanno individuato i luoghi utilizzati dai venditori per nascondere la merce e rifornirsi eludendo i controlli.

Il valore complessivo degli articoli sequestrati è stimato in circa 2.000 euro. La merce, come previsto dalle procedure, sarà avviata alla distruzione.

Last modified: Novembre 22, 2025