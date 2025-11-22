Written by Novembre 22, 2025 11:02 am Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Maxi sequestro contro l’abusivismo commerciale nell’area monumentale di Pisa

HomePisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGEMaxi sequestro contro l’abusivismo commerciale nell’area monumentale di Pisa

PISALa Polizia Municipale di Pisa ha concluso un intervento mirato al contrasto della vendita abusiva nelle aree intorno a piazza del Duomo e presso il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.

L’operazione rientra nell’attività quotidiana di monitoraggio contro il commercio illegale e la presenza di parcheggiatori abusivi, svolta nei principali parcheggi cittadini (piazza Carrara, piazza Santa Caterina, via Pietrasantina) e nell’area monumentale, incluse le vie di accesso più frequentate.

Nel corso del servizio sono stati sequestrati circa 970 articoli destinati alla vendita irregolare – calamite, penne, cappelli, ombrelli, portafogli e borse – rinvenuti nella zona di piazza dei Miracoli e lungo i percorsi turistici (piazza Manin, via Roma, via Santa Maria).

Il sequestro è avvenuto dopo alcuni giorni di osservazione: gli agenti dei nuclei Pronto Intervento, Centro Storico e Polizia Amministrativa, con il supporto di personale di altri reparti, hanno individuato i luoghi utilizzati dai venditori per nascondere la merce e rifornirsi eludendo i controlli.

Il valore complessivo degli articoli sequestrati è stimato in circa 2.000 euro. La merce, come previsto dalle procedure, sarà avviata alla distruzione.

Last modified: Novembre 22, 2025
Previous Story
160 mila euro per lo sport a Pisa: pubblicati i bandi per associazioni e famiglie
Next Story
Sangue, esce il libro che racconta le storie e le esperienze dei donatori di Avis Toscana

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti