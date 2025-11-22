160 mila euro per lo sport a Pisa: pubblicati i bandi per associazioni e famiglie

Written by admin• 10:53 am• Pisa, Attualità, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa, tramite l’Ufficio Sport, ha pubblicato due bandi distinti rivolti rispettivamente alle associazioni sportive del territorio e alle famiglie.

L’investimento complessivo ammonta a 160 mila euro, con un aumento di quasi il 20% rispetto allo scorso anno, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione nel favorire l’accesso allo sport e nel sostenerne il ruolo educativo per giovani e giovanissimi.

I due bandi prevedono:

– Contributi ordinari allo sport

Scadenza: ore 12.00 di mercoledì 26 novembre

Stanziamento totale: 100 mila euro.

Possono partecipare associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva, discipline associate e federazioni sportive nazionali iscritte al portale “Sport e Salute”, con sede legale nel Comune di Pisa.

– Bando “Sport per tutti”

Stanziamento totale: 60 mila euro.

È destinato alle famiglie con figli tra 6 e 18 anni e ISEE inferiore a 25 mila euro. Il contributo sarà di 150 euro per ciascun minore, fino a un massimo di 450 euro per nucleo familiare. Le famiglie potranno scegliere la disciplina tra quelle proposte dalle società aderenti. Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane.

“Si tratta di un ulteriore intervento a sostegno del mondo sportivo pisano – sottolinea l’assessore allo sport, Frida Scarpa – con risorse complessive che raggiungono i 160 mila euro. È un impegno che, rispetto alla scorsa consiliatura, ha visto un incremento significativo: i contributi alle associazioni sono raddoppiati e, complessivamente, l’investimento è cresciuto del 60%. Vogliamo garantire che praticare sport non diventi una scelta condizionata dagli aspetti economici e allo stesso tempo valorizzare le realtà che ogni giorno contribuiscono alla crescita sociale e culturale della nostra comunità. Lo sport è benessere, educazione, inclusione: valori che continueremo a promuovere con convinzione”.

