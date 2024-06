Matteo Cecchelli è il nuovo Sindaco di San Giuliano Terme

Scritto da admin• 7:00 pm• San Giuliano Terme, Pisa, Politica, Politica

SAN GIULIANO TERME – Il sindaco di San Giuliano Terme sarà Matteo Cecchelli, a capo della coalizione di centrosinistra.



Cecchelli ha ottenuto più del 60% dei voti e quindi avrà anche la maggioranza dei seggi. Cecchelli ha battuto Ilaria Boggi, che a capo della coalizione di centrodestra si è fermata circa al 35%.

“Per San Giuliano Terme è un grande giorno, oggi abbiamo la certezza nella prosecuzione di un percorso che non si è mai concluso, quello che ci ha fatto arrivare trionfanti a questo appuntamento elettorale”, è il primo messaggio di Matteo Cecchelli, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (composta da PD, Lista civica San Giuliano Terme Futura, Immagina San Giuliano Terme e Sinistra unita), mentre a pochissime sezioni dalla fine si sta attestando intorno al 65%.

Una campagna elettorale lunga e molto partecipata dal centrosinistra “che ha messo sulla piazza del confronto politico i temi che più sono utili alla collettività, con un programma fatto di proposte nate dagli incontri con i cittadini fatti negli scorsi mesi, perché prima di tutto viene il bene della comunità”.

Il candidato vincitore ha però già la testa a via Niccolini. “Abbiamo vinto, ne gioiamo, ed è giusto festeggiare perché come ho già detto oggi è un grande giorno, ma dobbiamo metterci subito al lavoro per proseguire l’opera avviata in questi anni: dobbiamo portare a termine tutti i progetti che abbiamo in cantiere e sulla carta. Amministrare San Giuliano Terme significa raccogliere oneri e onori: siamo il terzo comune per abitanti della provincia di Pisa, abbiamo una posizione baricentrica nell’area pisana, confiniamo con i principali comuni del lungo monte e condividiamo un’importante linea di confine urbanizzata con Pisa, sul nostro territorio insistono monti, mare, fiumi e corsi d’acqua tra i quali si estende un grosso patrimonio agricolo, servirà il massimo impegno per proseguire nella valorizzazione di questo splendido territorio”.

Infine il pensiero rivolto a chi ha accompagnato il nuovo sindaco di San Giuliano Terme in quello che è stato un “viaggio, quello che vorremmo fare con la comunità di San Giuliano Terme nei prossimi anni”.

“A tal proposito ringrazio profondamente tutte le candidate e i candidati che si sono messi a disposizione con grande impegno e spirito di servizio, insieme alle ragazze e ai ragazzi del comitato e dei partiti che non si sono fermati un attimo in questa lunga campagna elettorale e a tutti coloro che hanno partecipato ai tavoli di lavoro per la costruzione del programma. Un grande ringraziamento va poi a tutti gli elettori che mi hanno sostenuto, coloro i quali in questi mesi mi hanno arricchito con proposte, idee e confronto che ho portato con me”.

“Un grande ringraziamento va poi ai miei cari che mi sostengono da sempre e mi hanno trasmesso quei valori e principi che porto nell’esperienza politica. Infine un grandissimo grazie va a Sergio Di Maio, la persona che in questi 10 anni ha guidato la giunta che ha governato San Giuliano Terme. Con Sergio abbiamo passato fianco a fianco un decennio di amministrazione del nostro Comune, in buona parte dei quali mi ha dato la massima attestazione di fiducia incaricandomi del non semplice ruolo di assessore al bilancio e alla rigenerazione urbana. Lo ringrazieremo sempre per quello che ha fatto e farò il massimo per portare avanti ciò che di buono ha lasciato. Adesso mettiamoci al lavoro per la nostra comunità che rappresenterò nella sua interezza proprio come nei doveri di un Sindaco”, ha concluso Cecchelli.







