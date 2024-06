A Pontedera sarà ballottaggio tra Franconi e Bagnoli come 5 anni fa

Scritto da admin• 9:25 pm• Pontedera, Pisa, Politica, Politica

PONTEDERA – Per pochi voti, ma tutto è rinviato al quarto weekend di giugno. A Pontedera si andrà al ballottaggio, poiché il Sindaco uscente Franconi non ha superato il 50% dei voti.

Si tornerà dunque alle urne il 22 e 23 giugno per un dejà-vu tra Matteo Franconi e Matteo Bagnoli proprio come cinque anni fa.

Franconi, sindaco uscente del PD sostenuto da una coalizione di centrosinistra, ha sfiorato la vittoria al primo turno per meno di cento voti. Bagnoli, candidato del centrodestra, ha ottenuto millecinquecento voti in meno, ma ha ancora la possibilità di ribaltare il risultato al ballottaggio.



In lizza c’erano anche Denise Ciampi con Pontedera a Sinistra e Alberto Andreoli con Lista Presidio Civico.

