San Rossore Sport Village. Un San Valentino speciale dedicato a genitori, bambini e ragazzi

Written by admin• 4:26 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Mai come in questi ultimi anni l’alimentazione e lo sport sono stati al centro dell’interesse di tutti. Nutrizione e movimento sono alla base della salute e del benessere, in particolare dei bambini e dei ragazzi che stanno crescendo in un’epoca in cui, purtroppo, l’alimentazione è rappresentata troppo spesso da cibo industriale, composto da grassi idrogenati, zuccheri, farine raffinate, conservanti, coloranti ed emulsionanti che particolarmente dannosi per la salute, soprattutto laddove il consumo è costante ed eccessivo.

Anche il movimento, soprattutto dei bambini e dei ragazzi, è in caduta libera nell’epoca dello scrolling, dei videogiochi e di tutte quelle attività sedentarie che hanno sostituito i giochi all’aria aperta che hanno caratterizzato le generazioni precedenti.

Per essere vicini alle famiglie e ai ragazzi e per costruire insieme un giusto indirizzo di crescita basato sui due pilastri fondamentali del benessere e, in particolare, del giusto sviluppo fisico e del migliore equilibrio psicofisico, il San Rossore Sport Village promuove un incontro dal titolo “Crescere sani con lo Sport” che si terrà il 14 febbraio alle ore 10:30 e dedicato ai genitori, ai bambini e ai ragazzi dai 7 ai 13 anni sia che svolgano già un’attività sportiva o che siano ancora in cerca di un ottimale orientamento sportivo.

Lo scopo dell’incontro, gratuito e aperto a tutti, è quello di raccontare in maniera approfondita ed esaustiva come l’alimentazione e il movimento siano fondamentali durante la crescita, dei veri e propri “mattoni” per costruire il benessere presente e futuro.

Si parlerà di come gestire la selettività alimentare; di come organizzare i pasti tra scuola, allenamenti e competizioni e di come promuovere prevenzione, benessere e uno sviluppo sano attraverso lo sport e la corretta nutrizione.

Per rendere l’incontro ancora più coinvolgente e adatto a tutta la famiglia, bambini e ragazzi potranno partecipare a uno speciale laboratorio gusto-sensoriale, mentre i genitori seguiranno la conferenza.

Il laboratorio, guidato dalle Dottoresse Martina Francesconi e Francesca Cipolli, accompagnerà i più giovani in un’esperienza educativa e divertente alla scoperta dei sapori. Educare al gusto è un passaggio fondamentale nella crescita: aiutare bambini e ragazzi a costruire la propria “architettura dei sapori” significa offrire loro strumenti concreti per sviluppare consapevolezza alimentare e abitudini sane fin da piccoli.

Nel frattempo, gli adulti potranno approfondire i temi della nutrizione e della salute durante la conferenza guidata dal Direttore dello Sport Village, Dott. Simone Casarosa, insieme al Pediatra e Neonatologo Dott. Ugo Bottone, al Direttore della Casa di Cura San Rossore Prof. Giovanni Gravina e al Gruppo di Nutrizione Clinica della Casa di Cura San Rossore, con i dietisti Carla Piccione e Guido Guidotti e la nutrizionista Ilaria De Gioia.

Sarà un’occasione speciale per vivere insieme il San Valentino in famiglia: perché, in fondo, volersi bene significa anche prendersi cura della salute e della crescita dei propri figli.

Last modified: Febbraio 12, 2026