Marina di Vecchiano, è tempo di bilanci

Written by Redazione• 4:38 pm• Vecchiano, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

MARINA DI VECCHIANO – Tempo di bilanci per Marina di Vecchiano, sul finire di agosto e comunque con un’ultima parte di stagione estiva alle porte.

Le strutture sul litorale sono tutte regolarmente in funzione: le 3 Oasi sulla marina, le 2 attività di ristorazione sul Piazzale Montioni Ambrogi e ovviamente è attivo il sistema di sicurezza garantito dall’Amministrazione, con un investimento comunale di oltre 200mila euro di manutenzioni.

Attivi anche quest’anno i pass parcheggio per i residenti di Vecchiano e San Giuliano Terme, con 2384 pass già distribuiti. Sono già circa 2300 gli utenti che hanno usufruito della navetta gratuita che collega il parcheggio di Case di Marina al litorale, servizio che proseguirà per tutta l’estate nei giorni festivi.

Il sistema di sicurezza dell’arenile è garantito da una sinergia costante tra associazioni del territorio, Vigili del Fuoco di Pisa e personale del 118.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione e della Giunta Comunale a tutti i volontari e volontarie impegnati in questa prima parte di stagione: gli Angeli Rossi assistenti al salvataggio, Confraternita Misericordia di Vecchiano, Pubblica Assistenza Pisa sezione Migliarino. Un grazie anche alla nostra Polizia Municipale, sempre presente a presidiare il litorale. Il sistema Marina di Vecchiano si conferma fatto di donne e uomini al servizio di turisti e utenti della spiaggia, una fitta rete di enti e volontariato sempre all’opera per la sicurezza di ciascuno di noi.

Buon proseguimento di Estate 2026 a MardiVe!

Last modified: Agosto 25, 2026