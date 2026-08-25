Pini del litorale pisano in pericolo, Gianassi e Simiani (Pd): “Il Governo acceleri sulla lotta biologica. Pisa e la Toscana non possono più aspettare”

Written by Redazione• 4:50 pm• Pisa, Politica

“Accelerare la lotta biologica anche in Toscana”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei deputati del Partito Democratico Federico Gianassi, primo firmatario dell’interrogazione parlamentare, e Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente.

Accelerare l’iter per avviare anche in Toscana la lotta biologica contro la Toumeyella parvicornis, il parassita che minaccia i pini di Coltano, del litorale pisano e del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. È quanto chiedono ai ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura i deputati del Partito Democratico Federico Gianassi, primo firmatario dell’interrogazione parlamentare, e Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente.

Gianassi e Simiani raccolgono l’allarme proveniente dal territorio e l’appello del presidente del Parco, Lorenzo Bani, evidenziando i limiti degli strumenti finora impiegati.

«Monitoraggio, abbattimenti ed endoterapia sono indispensabili, ma insufficienti per intervenire su vaste aree forestali. Come sottolineato anche dal consigliere comunale Marco Biondi, l’endoterapia può funzionare nei contesti urbani, non su centinaia di ettari di bosco. Serve subito un cambio di scala per tutelare l’ambiente».

La soluzione indicata dai parlamentari è quella studiata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, che prevede l’impiego del predatore naturale Thalassa montezumae.

«La ricerca pubblica ne ha verificato l’efficacia e valutato i potenziali impatti ecologici. Dopo il via libera concesso alla sperimentazione in Campania, chiediamo perché la Toscana debba ancora attendere».

L’interrogazione chiede quindi al Governo tempi certi per la conclusione dell’iter autorizzativo e per i primi rilasci controllati dell’antagonista nelle aree boschive e protette della Toscana.

«Non è soltanto una questione paesaggistica, ma riguarda anche la biodiversità e l’identità del territorio – concludono Gianassi e Simiani –. Enti locali, Parco, Regione e Servizio fitosanitario hanno fatto la propria parte: ora il Governo dia una risposta nazionale prima che sia troppo tardi».

Marco Simiani, foto di archivio.

Last modified: Agosto 25, 2026