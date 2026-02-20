Marina di Pisa, al via i lavori per un nuovo campo da basket

Written by admin• 1:19 pm• Marina di Pisa, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Partiranno lunedì 23 febbraio i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket all’aperto a Marina di Pisa, in via Salvini.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, i giochi per bambini attualmente presenti nell’area saranno temporaneamente spostati e successivamente ricollocati nelle immediate vicinanze.

L’opera, inserita nella programmazione delle opere pubbliche, prevede la realizzazione di un campo regolamentare completo di:

pavimentazione dedicata

recinzione perimetrale

impianto di illuminazione

attrezzature sportive

Il nuovo impianto sorgerà in un contesto urbano già destinato a verde attrezzato, in prossimità della Ciclopista del Trammino, contribuendo ad ampliare l’offerta di spazi sportivi liberamente fruibili.

Le dichiarazioni

«Si tratta di un intervento a cui teniamo particolarmente – afferma l’assessore allo sport Frida Scarpa – perché rafforza la nostra visione di città: investire negli spazi pubblici, promuovere il movimento e creare occasioni di incontro e socialità. Lo sport è benessere quotidiano, soprattutto per i giovani».

L’assessore sottolinea inoltre come l’intervento si inserisca in una strategia più ampia di valorizzazione dello sport all’aria aperta, che ha visto negli ultimi anni la realizzazione di nuove aree fitness e playground sia in città sia sul litorale.

Tempi e investimento

L’investimento complessivo ammonta a 100 mila euro.

La durata dei lavori è stimata in 60 giorni.

Il campo andrà ad arricchire un’area dotata di servizi, parcheggi e percorsi ciclopedonali, rafforzando la vocazione sportiva e aggregativa del litorale pisano.

